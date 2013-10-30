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النصر يكثف تحضيراته لمواجهة الشباب .. والغنام يواصل التأهيل

كثف الفريق الكروي الأول بنادي النصر، تحضيراته لمواجهة نظيره الشباب، الأحد، في ختام الأسبوع الثالث من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "جولة رئاسة العشرين".

وانطلقت الحصة التدريبية باجتماع عقده البرتغالي روي فيتوريا مدرب الأصفر، مع عناصر الفريق.

ميدانيًا، أجرى الفريق تدريبات لياقية متنوعة بعدها انطلقت التمارين، ثم طبق فيتوريا عددًا من الجمل الفنية التي ينوي تنفيذها في المباراة.

بعد ذلك فرض "فيتوريا" مناورة على منتصف الملعب للاعبين، فيما يواصل سلطان الغنام برنامجه التأهيلي واللياقي.

النصر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين جولة رئاسة العشرين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يكثف تحضيراته لمواجهة الشباب .. والغنام يواصل التأهيل
سبق

كثف الفريق الكروي الأول بنادي النصر، تحضيراته لمواجهة نظيره الشباب، الأحد، في ختام الأسبوع الثالث من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "جولة رئاسة العشرين".

وانطلقت الحصة التدريبية باجتماع عقده البرتغالي روي فيتوريا مدرب الأصفر، مع عناصر الفريق.

ميدانيًا، أجرى الفريق تدريبات لياقية متنوعة بعدها انطلقت التمارين، ثم طبق فيتوريا عددًا من الجمل الفنية التي ينوي تنفيذها في المباراة.

بعد ذلك فرض "فيتوريا" مناورة على منتصف الملعب للاعبين، فيما يواصل سلطان الغنام برنامجه التأهيلي واللياقي.

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
12:44 AM

النصر يكثف تحضيراته لمواجهة الشباب .. والغنام يواصل التأهيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كثف الفريق الكروي الأول بنادي النصر، تحضيراته لمواجهة نظيره الشباب، الأحد، في ختام الأسبوع الثالث من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "جولة رئاسة العشرين".

وانطلقت الحصة التدريبية باجتماع عقده البرتغالي روي فيتوريا مدرب الأصفر، مع عناصر الفريق.

ميدانيًا، أجرى الفريق تدريبات لياقية متنوعة بعدها انطلقت التمارين، ثم طبق فيتوريا عددًا من الجمل الفنية التي ينوي تنفيذها في المباراة.

بعد ذلك فرض "فيتوريا" مناورة على منتصف الملعب للاعبين، فيما يواصل سلطان الغنام برنامجه التأهيلي واللياقي.

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