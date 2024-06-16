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"أمانة جدة" تُغلق سوق أسماك لعدم توافر الإجراءات الاحترازية والوقائية

رصدت تجمعات وعدم التزام بالتباعد ومخالفات صحية بعد ورود بلاغ

أغلقت أمانة محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، سوقاً تجارياً لبيع الأسماك بحي مشرفة بشارع المكرونة لعدم توافر الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا ومخالفات صحية.

وفي التفاصيل، أوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن مراقبي بلدية العزيزية وبمساندة مراقبي إدارة المسالخ وأسواق النفع العام رصدوا تجمعات داخل السوق مع عدم الالتزام بالتباعد الجسدي وعدم وجود قياس درجة الحرارة وبدون كمامات وقفازات، بالإضافة إلى مخالفات صحية ومهنية وذلك بعد ورود بلاغ مما أدى لإغلاقه.

وأشار "الزهراني" إلى أنه سيتم تطبيق النظام بحق المخالفين وأضاف أنه تم مصادرة قرابة الطن من الأسماك وتسليم الصالح منها للجمعية الخيرية وإتلاف الفاسد، مؤكداً حرص الأمانة على أمن وسلامة وصحة السكان، داعياً المواطنين والمقيمين بالابلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة جدة" تُغلق سوق أسماك لعدم توافر الإجراءات الاحترازية والوقائية
سبق

أغلقت أمانة محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، سوقاً تجارياً لبيع الأسماك بحي مشرفة بشارع المكرونة لعدم توافر الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا ومخالفات صحية.

وفي التفاصيل، أوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن مراقبي بلدية العزيزية وبمساندة مراقبي إدارة المسالخ وأسواق النفع العام رصدوا تجمعات داخل السوق مع عدم الالتزام بالتباعد الجسدي وعدم وجود قياس درجة الحرارة وبدون كمامات وقفازات، بالإضافة إلى مخالفات صحية ومهنية وذلك بعد ورود بلاغ مما أدى لإغلاقه.

وأشار "الزهراني" إلى أنه سيتم تطبيق النظام بحق المخالفين وأضاف أنه تم مصادرة قرابة الطن من الأسماك وتسليم الصالح منها للجمعية الخيرية وإتلاف الفاسد، مؤكداً حرص الأمانة على أمن وسلامة وصحة السكان، داعياً المواطنين والمقيمين بالابلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
08:29 PM

"أمانة جدة" تُغلق سوق أسماك لعدم توافر الإجراءات الاحترازية والوقائية

رصدت تجمعات وعدم التزام بالتباعد ومخالفات صحية بعد ورود بلاغ

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
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3,990

أغلقت أمانة محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، سوقاً تجارياً لبيع الأسماك بحي مشرفة بشارع المكرونة لعدم توافر الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا ومخالفات صحية.

وفي التفاصيل، أوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن مراقبي بلدية العزيزية وبمساندة مراقبي إدارة المسالخ وأسواق النفع العام رصدوا تجمعات داخل السوق مع عدم الالتزام بالتباعد الجسدي وعدم وجود قياس درجة الحرارة وبدون كمامات وقفازات، بالإضافة إلى مخالفات صحية ومهنية وذلك بعد ورود بلاغ مما أدى لإغلاقه.

وأشار "الزهراني" إلى أنه سيتم تطبيق النظام بحق المخالفين وأضاف أنه تم مصادرة قرابة الطن من الأسماك وتسليم الصالح منها للجمعية الخيرية وإتلاف الفاسد، مؤكداً حرص الأمانة على أمن وسلامة وصحة السكان، داعياً المواطنين والمقيمين بالابلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940.

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