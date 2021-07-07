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غرفة جدة تنظم ورشة عن الفترة التصحيحية لمخالفي مكافحة التستر لقطاع النقل

عبر منصتها الافتراضية بمشاركة المستثمرين في قطاع اللوجستيات

نظمت غرفة جدة عبر منصتها الافتراضية، اليوم، ورشة عمل عن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر لقطاع النقل.

جاء ذلك بهدف التعريف باللائحة، وتوضيح خيارات وآليات التصحيح، إلى جانب استعراض سبل استثمار المقيمين خلال الفترة التصحيحية، وسط مشاركة المستثمرين في قطاع اللوجستيات.

وقدم في مستهل ورشة العمل، رئيس مجلس اللوجستيات بغرفة جدة ريان قطب، الشكر لكل المشاركين، مبينًا أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة التستر التجاري، من خلال كونها حلقة وصل لهذا البرنامج، وباعتبارها مظلة القطاع الخاص، والمهتمة بتذليل الصعاب التي تواجهه، ودعم شراكته في التنمية الوطنية بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

نُظمت الورشة بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، ووزارة الاستثمار، ووزارة التجارة، والبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

وتحدث خلالها وكيل وزارة التجارة للفروع وخدمة العملاء عايض الغوينم، ومدير عام تنمية النقل البري بالهيئة العامة للنقل إبراهيم المديهيم، والمدير التنفيذي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أحمد السويلم، ورئيس فريق عمل النقل البري بمجلس اللوجستيات سعيد البسامي، والمدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بمركز الإقامة المميزة أمل الشهري، ومدير محفظة المشاريع بالبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري علي الثنيان، والمدير التنفيذي لعمليات واستشارات التراخيص بوزارة الاستثمار رياض أبا الخيل.

ودعت الورشة إلى مكافحة التستر التجاري الذي يعتبر بيئة خصبة لممارسة الغش التجاري، إضافة لتأثيره على البيئة التنافسية للأنشطة التجارية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غرفة جدة تنظم ورشة عن الفترة التصحيحية لمخالفي مكافحة التستر لقطاع النقل
سبق

نظمت غرفة جدة عبر منصتها الافتراضية، اليوم، ورشة عمل عن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر لقطاع النقل.

جاء ذلك بهدف التعريف باللائحة، وتوضيح خيارات وآليات التصحيح، إلى جانب استعراض سبل استثمار المقيمين خلال الفترة التصحيحية، وسط مشاركة المستثمرين في قطاع اللوجستيات.

وقدم في مستهل ورشة العمل، رئيس مجلس اللوجستيات بغرفة جدة ريان قطب، الشكر لكل المشاركين، مبينًا أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة التستر التجاري، من خلال كونها حلقة وصل لهذا البرنامج، وباعتبارها مظلة القطاع الخاص، والمهتمة بتذليل الصعاب التي تواجهه، ودعم شراكته في التنمية الوطنية بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

نُظمت الورشة بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، ووزارة الاستثمار، ووزارة التجارة، والبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

وتحدث خلالها وكيل وزارة التجارة للفروع وخدمة العملاء عايض الغوينم، ومدير عام تنمية النقل البري بالهيئة العامة للنقل إبراهيم المديهيم، والمدير التنفيذي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أحمد السويلم، ورئيس فريق عمل النقل البري بمجلس اللوجستيات سعيد البسامي، والمدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بمركز الإقامة المميزة أمل الشهري، ومدير محفظة المشاريع بالبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري علي الثنيان، والمدير التنفيذي لعمليات واستشارات التراخيص بوزارة الاستثمار رياض أبا الخيل.

ودعت الورشة إلى مكافحة التستر التجاري الذي يعتبر بيئة خصبة لممارسة الغش التجاري، إضافة لتأثيره على البيئة التنافسية للأنشطة التجارية.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
05:13 PM

غرفة جدة تنظم ورشة عن الفترة التصحيحية لمخالفي مكافحة التستر لقطاع النقل

عبر منصتها الافتراضية بمشاركة المستثمرين في قطاع اللوجستيات

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عبدالله الراجحي - جدة
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نظمت غرفة جدة عبر منصتها الافتراضية، اليوم، ورشة عمل عن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر لقطاع النقل.

جاء ذلك بهدف التعريف باللائحة، وتوضيح خيارات وآليات التصحيح، إلى جانب استعراض سبل استثمار المقيمين خلال الفترة التصحيحية، وسط مشاركة المستثمرين في قطاع اللوجستيات.

وقدم في مستهل ورشة العمل، رئيس مجلس اللوجستيات بغرفة جدة ريان قطب، الشكر لكل المشاركين، مبينًا أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة التستر التجاري، من خلال كونها حلقة وصل لهذا البرنامج، وباعتبارها مظلة القطاع الخاص، والمهتمة بتذليل الصعاب التي تواجهه، ودعم شراكته في التنمية الوطنية بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

نُظمت الورشة بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، ووزارة الاستثمار، ووزارة التجارة، والبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

وتحدث خلالها وكيل وزارة التجارة للفروع وخدمة العملاء عايض الغوينم، ومدير عام تنمية النقل البري بالهيئة العامة للنقل إبراهيم المديهيم، والمدير التنفيذي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أحمد السويلم، ورئيس فريق عمل النقل البري بمجلس اللوجستيات سعيد البسامي، والمدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بمركز الإقامة المميزة أمل الشهري، ومدير محفظة المشاريع بالبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري علي الثنيان، والمدير التنفيذي لعمليات واستشارات التراخيص بوزارة الاستثمار رياض أبا الخيل.

ودعت الورشة إلى مكافحة التستر التجاري الذي يعتبر بيئة خصبة لممارسة الغش التجاري، إضافة لتأثيره على البيئة التنافسية للأنشطة التجارية.

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