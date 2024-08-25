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الإطاحة بوافد عربي سطا على مجمعَيْ اتصالات بالرياض .. قيمة مسروقاته 360 ألف ريال

المتحدث الإعلامي: تسلل ثم استولى على مجموعة كبيرة من الهواتف النقالة والأجهزة الذكية

أعلنت شرطة الرياض، القبض على وافدٍ عربي تسلل إلى مجمعَيْن تجاريَّيْن للاتصالات، واستولى على مجموعة كبيرة من الهواتف النقالة والأجهزة الذكية؛ تقدّر قيمتها بـ 360 ألف ريال, وتمّ التحفظ على مبالغ مالية تجاوزت 93 ألف ريال عُثر عليها بحوزته.

تفصيلاً؛ صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على مقيم (مغربي الجنسية في العقد الخامس من العمر)، وذلك بعد توافر الدلائل على تسلله إلى مجمعَيْن تجاريَّيْن للاتصالات؛ أحدهما بحي اليرموك- شرقي العاصمة الرياض، والآخر بحي الياسمين- شمالي العاصمة، والاستيلاء على مجموعة كبيرة من الهواتف النقالة والأجهزة الذكية والإلكترونية؛ تقدّر قيمتها بـ 360 ألف ريال, وتمّ التحفظ على مبالغ مالية تجاوزت 93 ألف ريال عُثر عليها بحوزته، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه، أقرّ بما نُسب إليه, حيث جرى توقيفه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

وبيّن أن شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوةٍ وحزمٍ وصرامة بحق كل مَن يخالفها. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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الإطاحة بوافد عربي سطا على مجمعَيْ اتصالات بالرياض .. قيمة مسروقاته 360 ألف ريال
سبق

أعلنت شرطة الرياض، القبض على وافدٍ عربي تسلل إلى مجمعَيْن تجاريَّيْن للاتصالات، واستولى على مجموعة كبيرة من الهواتف النقالة والأجهزة الذكية؛ تقدّر قيمتها بـ 360 ألف ريال, وتمّ التحفظ على مبالغ مالية تجاوزت 93 ألف ريال عُثر عليها بحوزته.

تفصيلاً؛ صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على مقيم (مغربي الجنسية في العقد الخامس من العمر)، وذلك بعد توافر الدلائل على تسلله إلى مجمعَيْن تجاريَّيْن للاتصالات؛ أحدهما بحي اليرموك- شرقي العاصمة الرياض، والآخر بحي الياسمين- شمالي العاصمة، والاستيلاء على مجموعة كبيرة من الهواتف النقالة والأجهزة الذكية والإلكترونية؛ تقدّر قيمتها بـ 360 ألف ريال, وتمّ التحفظ على مبالغ مالية تجاوزت 93 ألف ريال عُثر عليها بحوزته، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه، أقرّ بما نُسب إليه, حيث جرى توقيفه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

وبيّن أن شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوةٍ وحزمٍ وصرامة بحق كل مَن يخالفها. والله الهادي إلى سواء السبيل.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
01:50 PM

الإطاحة بوافد عربي سطا على مجمعَيْ اتصالات بالرياض .. قيمة مسروقاته 360 ألف ريال

المتحدث الإعلامي: تسلل ثم استولى على مجموعة كبيرة من الهواتف النقالة والأجهزة الذكية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت شرطة الرياض، القبض على وافدٍ عربي تسلل إلى مجمعَيْن تجاريَّيْن للاتصالات، واستولى على مجموعة كبيرة من الهواتف النقالة والأجهزة الذكية؛ تقدّر قيمتها بـ 360 ألف ريال, وتمّ التحفظ على مبالغ مالية تجاوزت 93 ألف ريال عُثر عليها بحوزته.

تفصيلاً؛ صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على مقيم (مغربي الجنسية في العقد الخامس من العمر)، وذلك بعد توافر الدلائل على تسلله إلى مجمعَيْن تجاريَّيْن للاتصالات؛ أحدهما بحي اليرموك- شرقي العاصمة الرياض، والآخر بحي الياسمين- شمالي العاصمة، والاستيلاء على مجموعة كبيرة من الهواتف النقالة والأجهزة الذكية والإلكترونية؛ تقدّر قيمتها بـ 360 ألف ريال, وتمّ التحفظ على مبالغ مالية تجاوزت 93 ألف ريال عُثر عليها بحوزته، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه، أقرّ بما نُسب إليه, حيث جرى توقيفه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

وبيّن أن شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوةٍ وحزمٍ وصرامة بحق كل مَن يخالفها. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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