صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية بمدينة بريدة تمكنت من تحديد هوية شخص تحرش بامرأة أثناء قيادتها مركبتها في أحد الأماكن العامة والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
الاطاحة بمواطن تحرش بامرأة أثناء قيادتها مركبتها في بريدة
اتخذت ضده الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية بمدينة بريدة تمكنت من تحديد هوية شخص تحرش بامرأة أثناء قيادتها مركبتها في أحد الأماكن العامة والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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الاطاحة بمواطن تحرش بامرأة أثناء قيادتها مركبتها في بريدةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-27
27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
05:25 PM
الاطاحة بمواطن تحرش بامرأة أثناء قيادتها مركبتها في بريدة
اتخذت ضده الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية بمدينة بريدة تمكنت من تحديد هوية شخص تحرش بامرأة أثناء قيادتها مركبتها في أحد الأماكن العامة والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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