النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلدية العرضية الجنوبية تدشّن مبادرة لمكافحة فيروس كورونا

تحت عنوان "عندما نفكّر"

أطلق رئيس بلدية العرضية الجنوبية، المهندس محمد أحمد المعشي، مبادرة تحت مسمى "عندما نفكر"، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجرى خلال المبادرة تحويل صهريج مياه إلى مضخّة لتعقيم الشوارع والميادين والأماكن العامة، بمشاركة فريق عمل متكامل من إدارة الخدمات بالبلدية وبأقل التكاليف.

وتهدف المبادرة إلى استثمار الإمكانات المتاحة، وابتكار طرق جديدة لتحقيق درجة عالية من التكامل في تقديم الخدمات، وأداء الدور والواجب المنوط بأعمال الجهاز البلدي في ظل الظروف الحالية لمرافقها، بالإضافة إلى توفير إمكانيات جديدة وبتكلفة مادية بسيطة.

جاء ذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية للبلدية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بلدية العرضية الجنوبية تدشّن مبادرة لمكافحة فيروس كورونا
سبق

أطلق رئيس بلدية العرضية الجنوبية، المهندس محمد أحمد المعشي، مبادرة تحت مسمى "عندما نفكر"، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجرى خلال المبادرة تحويل صهريج مياه إلى مضخّة لتعقيم الشوارع والميادين والأماكن العامة، بمشاركة فريق عمل متكامل من إدارة الخدمات بالبلدية وبأقل التكاليف.

وتهدف المبادرة إلى استثمار الإمكانات المتاحة، وابتكار طرق جديدة لتحقيق درجة عالية من التكامل في تقديم الخدمات، وأداء الدور والواجب المنوط بأعمال الجهاز البلدي في ظل الظروف الحالية لمرافقها، بالإضافة إلى توفير إمكانيات جديدة وبتكلفة مادية بسيطة.

جاء ذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية للبلدية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
07:40 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
10:10 PM

بلدية العرضية الجنوبية تدشّن مبادرة لمكافحة فيروس كورونا

تحت عنوان "عندما نفكّر"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - العرضيات
0
489

أطلق رئيس بلدية العرضية الجنوبية، المهندس محمد أحمد المعشي، مبادرة تحت مسمى "عندما نفكر"، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجرى خلال المبادرة تحويل صهريج مياه إلى مضخّة لتعقيم الشوارع والميادين والأماكن العامة، بمشاركة فريق عمل متكامل من إدارة الخدمات بالبلدية وبأقل التكاليف.

وتهدف المبادرة إلى استثمار الإمكانات المتاحة، وابتكار طرق جديدة لتحقيق درجة عالية من التكامل في تقديم الخدمات، وأداء الدور والواجب المنوط بأعمال الجهاز البلدي في ظل الظروف الحالية لمرافقها، بالإضافة إلى توفير إمكانيات جديدة وبتكلفة مادية بسيطة.

جاء ذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية للبلدية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,763
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,606
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,367
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,791

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة