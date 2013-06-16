الحماد لـ"سبق ": الهلال نادٍ عريق وكلّنا سنقف يدًا بيد مع الإدارة الجديدة

بعد إعلان انسحابه من الانتخابات أعلن عن دعمه لابن نافل

‎بعد أن أعلن عضو شرف نادي الهلال بدر الحماد انسحابه من الانتخابات وعدم ترشحه لرئاسة النادي؛ طالب بمساندة المرشح الجديد فهد بن نافل.

وقال الحماد لـ"سبق": "علينا أن نكون كرجل واحد ونكون يدًا واحدة من أجل الكيان.

وأشار الحماد إلى أن الهلال ناد عريق، وكلنا سنقف يدًا بيد مع إدارة النادي؛ عشقًا له بعيدًا عن الأسماء، مبينًا أنه فضّل وآثر الانضمام إلى المرشح فهد بن نافل ودعم ملفه للوصول إلى رئاسة الهلال، على أن ينافسه في الانتخابات، لافتًا إلى أن الهدف من ترشحه كان يصبّ في مصلحة النادي الذي يعيش فراغًا إداريًّا وخدمة للكيان الأزرق وتحقيق الإنجازات، ليصل الزعيم إلى القمة ويحقق البطولات العالمية ويواكب التطور الرياضي الحالي، كما في أندية الصين واليابان وكوريا تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وشدد الحماد على ضرورة أن يكون جميع الهلاليين يدًا واحدة، من أجل خدمة الكيان وإعادته إلى مكانته الطبيعية.