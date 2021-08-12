النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لقاء مفتوح وورشة عمل تعريفية للقضاة المعينين حديثًا بديوان المظالم

عبر تقنية الاتصال المرئي

اختتم ديوان المظالم، اليوم، ورشة عمل تعريفية لعددٍ من القضاة والملازمين القضائيين المعينين حديثًا بلقاءٍ مفتوح مع رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ حثهم فيه على بذل قصارى جهدهم، بما يسهم في استمرارية الإنجاز وبجودة عالية، والاهتمام بالإدراك القضائي والنمو المعرفي.

وكان ديوان المظالم قد عقد خلال الأسبوع الماضي ورشة عمل تعريفية لعددٍ من القضاة والملازمين القضائيين المعينين حديثًا في مناطق المملكة، تضمنت عددًا من المحاور المتعلقة بالجانب القضائي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وهدفت الورشة إلى تعريف القضاة بأنظمة ديوان المظالم ولوائحه، وبالمنصات الرقمية المتاحة في الديوان، وطرق التعامل معها، إضافة إلى نظام المرافعات وطريقة صياغة النصوص القضائية والأحكام، وتَرَكز عدد من جلسات الورشة على شرح أدبيات القضاء وسلوكياته، ودوره في تعزيز الأمن الفكري.

وفي نهاية البرنامج التدريبي الذي استمرّ أسبوعًا، حضر القضاة المتدربون جلسات إحدى الدوائر القضائية بهدف التعرف على طبيعة التقاضي في ديوان المظالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لقاء مفتوح وورشة عمل تعريفية للقضاة المعينين حديثًا بديوان المظالم
سبق

اختتم ديوان المظالم، اليوم، ورشة عمل تعريفية لعددٍ من القضاة والملازمين القضائيين المعينين حديثًا بلقاءٍ مفتوح مع رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ حثهم فيه على بذل قصارى جهدهم، بما يسهم في استمرارية الإنجاز وبجودة عالية، والاهتمام بالإدراك القضائي والنمو المعرفي.

وكان ديوان المظالم قد عقد خلال الأسبوع الماضي ورشة عمل تعريفية لعددٍ من القضاة والملازمين القضائيين المعينين حديثًا في مناطق المملكة، تضمنت عددًا من المحاور المتعلقة بالجانب القضائي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وهدفت الورشة إلى تعريف القضاة بأنظمة ديوان المظالم ولوائحه، وبالمنصات الرقمية المتاحة في الديوان، وطرق التعامل معها، إضافة إلى نظام المرافعات وطريقة صياغة النصوص القضائية والأحكام، وتَرَكز عدد من جلسات الورشة على شرح أدبيات القضاء وسلوكياته، ودوره في تعزيز الأمن الفكري.

وفي نهاية البرنامج التدريبي الذي استمرّ أسبوعًا، حضر القضاة المتدربون جلسات إحدى الدوائر القضائية بهدف التعرف على طبيعة التقاضي في ديوان المظالم.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
05:01 PM

لقاء مفتوح وورشة عمل تعريفية للقضاة المعينين حديثًا بديوان المظالم

عبر تقنية الاتصال المرئي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
674

اختتم ديوان المظالم، اليوم، ورشة عمل تعريفية لعددٍ من القضاة والملازمين القضائيين المعينين حديثًا بلقاءٍ مفتوح مع رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ حثهم فيه على بذل قصارى جهدهم، بما يسهم في استمرارية الإنجاز وبجودة عالية، والاهتمام بالإدراك القضائي والنمو المعرفي.

وكان ديوان المظالم قد عقد خلال الأسبوع الماضي ورشة عمل تعريفية لعددٍ من القضاة والملازمين القضائيين المعينين حديثًا في مناطق المملكة، تضمنت عددًا من المحاور المتعلقة بالجانب القضائي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وهدفت الورشة إلى تعريف القضاة بأنظمة ديوان المظالم ولوائحه، وبالمنصات الرقمية المتاحة في الديوان، وطرق التعامل معها، إضافة إلى نظام المرافعات وطريقة صياغة النصوص القضائية والأحكام، وتَرَكز عدد من جلسات الورشة على شرح أدبيات القضاء وسلوكياته، ودوره في تعزيز الأمن الفكري.

وفي نهاية البرنامج التدريبي الذي استمرّ أسبوعًا، حضر القضاة المتدربون جلسات إحدى الدوائر القضائية بهدف التعرف على طبيعة التقاضي في ديوان المظالم.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,673
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,332
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,612
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,314

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة