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"المجنوني" من أمريكا: السعودية وفرت بيئة خصبة للنهوض بالذكاء الاصطناعي

خلال المؤتمر السنوي لجمعية القلب في الولايات المتحدة بمدينة بنسلفينيا

أقيم مؤخراً المؤتمر السنوي لجمعية القلب الأمريكية بمدينة بنسلفينيا ويتوافد إليه آلاف الأطباء والمختصين من جميع أنحاء العالم، والذي يسلط الضوء على أحدث وآخر المستجدات والأبحاث فيما يخص أمراض القلب.

وشارك الدكتور منور محسن المجنوني من مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل ممثلاً للجمعية السعودية للتصوير بالموجات الصوتية، بورقة علمية تتناول أحدث المستجدات في الذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي التشخيصي وكانت بعنوان "الفرص والتحديات في الذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي لأمراض القلب".

حيث ذكر الدكتور المجنوني أن التقدم الحاصل الآن يعد نقلة نوعية لما كان عليه التصوير الطبي في الماضي، والهدف من هذه التطبيقات الحديثة هو الحد من الأخطاء التشخيصية، وتوفير وقت الطبيب لكي يتمكن من معاينة مرضاه بصورة أفضل والحد من الهدر المالي بصورة عامة.

وذكر الدكتور المجنوني أن المملكة وفرت بيئة خصبة للنهوض بالذكاء الاصطناعي في البلاد، حيث تم مؤخراً إنشاء هيئة تهتم بذلك. وجاء في سياق حديثه أن المملكة تواكب العالم في الحصول على آخر التطبيقات الحديثة في هذا المجال وكان آخر هذه المشاريع ما قامت به وزارة الصحة في منصة تاج لربط مراكز القلب في المملكة ببعضها ما يضيف نقلة نوعية تضاهي دول العالم بمثل هذه الحلول، كما تحدث عن تجربته في أتمتة وأرشفة التصوير الطبي في مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل، حيث تم تركيب أحدث الأنظمة الطبية لخلق بيئة مناسبة للمستشفيات الذكية والتي تهدف لخدمة المريض بصورة أفضل.

المؤتمر السنوي لجمعية القلب الأمريكية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"المجنوني" من أمريكا: السعودية وفرت بيئة خصبة للنهوض بالذكاء الاصطناعي
سبق

أقيم مؤخراً المؤتمر السنوي لجمعية القلب الأمريكية بمدينة بنسلفينيا ويتوافد إليه آلاف الأطباء والمختصين من جميع أنحاء العالم، والذي يسلط الضوء على أحدث وآخر المستجدات والأبحاث فيما يخص أمراض القلب.

وشارك الدكتور منور محسن المجنوني من مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل ممثلاً للجمعية السعودية للتصوير بالموجات الصوتية، بورقة علمية تتناول أحدث المستجدات في الذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي التشخيصي وكانت بعنوان "الفرص والتحديات في الذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي لأمراض القلب".

حيث ذكر الدكتور المجنوني أن التقدم الحاصل الآن يعد نقلة نوعية لما كان عليه التصوير الطبي في الماضي، والهدف من هذه التطبيقات الحديثة هو الحد من الأخطاء التشخيصية، وتوفير وقت الطبيب لكي يتمكن من معاينة مرضاه بصورة أفضل والحد من الهدر المالي بصورة عامة.

وذكر الدكتور المجنوني أن المملكة وفرت بيئة خصبة للنهوض بالذكاء الاصطناعي في البلاد، حيث تم مؤخراً إنشاء هيئة تهتم بذلك. وجاء في سياق حديثه أن المملكة تواكب العالم في الحصول على آخر التطبيقات الحديثة في هذا المجال وكان آخر هذه المشاريع ما قامت به وزارة الصحة في منصة تاج لربط مراكز القلب في المملكة ببعضها ما يضيف نقلة نوعية تضاهي دول العالم بمثل هذه الحلول، كما تحدث عن تجربته في أتمتة وأرشفة التصوير الطبي في مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل، حيث تم تركيب أحدث الأنظمة الطبية لخلق بيئة مناسبة للمستشفيات الذكية والتي تهدف لخدمة المريض بصورة أفضل.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
09:54 PM

"المجنوني" من أمريكا: السعودية وفرت بيئة خصبة للنهوض بالذكاء الاصطناعي

خلال المؤتمر السنوي لجمعية القلب في الولايات المتحدة بمدينة بنسلفينيا

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عبدالله السالم - الدمام
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أقيم مؤخراً المؤتمر السنوي لجمعية القلب الأمريكية بمدينة بنسلفينيا ويتوافد إليه آلاف الأطباء والمختصين من جميع أنحاء العالم، والذي يسلط الضوء على أحدث وآخر المستجدات والأبحاث فيما يخص أمراض القلب.

وشارك الدكتور منور محسن المجنوني من مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل ممثلاً للجمعية السعودية للتصوير بالموجات الصوتية، بورقة علمية تتناول أحدث المستجدات في الذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي التشخيصي وكانت بعنوان "الفرص والتحديات في الذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي لأمراض القلب".

حيث ذكر الدكتور المجنوني أن التقدم الحاصل الآن يعد نقلة نوعية لما كان عليه التصوير الطبي في الماضي، والهدف من هذه التطبيقات الحديثة هو الحد من الأخطاء التشخيصية، وتوفير وقت الطبيب لكي يتمكن من معاينة مرضاه بصورة أفضل والحد من الهدر المالي بصورة عامة.

وذكر الدكتور المجنوني أن المملكة وفرت بيئة خصبة للنهوض بالذكاء الاصطناعي في البلاد، حيث تم مؤخراً إنشاء هيئة تهتم بذلك. وجاء في سياق حديثه أن المملكة تواكب العالم في الحصول على آخر التطبيقات الحديثة في هذا المجال وكان آخر هذه المشاريع ما قامت به وزارة الصحة في منصة تاج لربط مراكز القلب في المملكة ببعضها ما يضيف نقلة نوعية تضاهي دول العالم بمثل هذه الحلول، كما تحدث عن تجربته في أتمتة وأرشفة التصوير الطبي في مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل، حيث تم تركيب أحدث الأنظمة الطبية لخلق بيئة مناسبة للمستشفيات الذكية والتي تهدف لخدمة المريض بصورة أفضل.

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