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الرئيس اليمني يصل جدة لحضور القمتين العربية والإسلامية

استقبله بالمطار نائب أمير مكة

وصل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية إلى جدة اليوم، وذلك لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين ستعقدان بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي وسفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر والوزير المفوض بوزارة الخارجية رئيس بعثة الشرف إبراهيم بن سعد بن بيشان ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، وسفير اليمن لدى المملكة الدكتور شائع محسن الزنداني ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرئيس اليمني يصل جدة لحضور القمتين العربية والإسلامية
سبق

وصل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية إلى جدة اليوم، وذلك لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين ستعقدان بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي وسفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر والوزير المفوض بوزارة الخارجية رئيس بعثة الشرف إبراهيم بن سعد بن بيشان ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، وسفير اليمن لدى المملكة الدكتور شائع محسن الزنداني ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
12:40 AM
اخر تعديل
30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
02:00 AM

الرئيس اليمني يصل جدة لحضور القمتين العربية والإسلامية

استقبله بالمطار نائب أمير مكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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وصل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية إلى جدة اليوم، وذلك لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين ستعقدان بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي وسفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر والوزير المفوض بوزارة الخارجية رئيس بعثة الشرف إبراهيم بن سعد بن بيشان ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، وسفير اليمن لدى المملكة الدكتور شائع محسن الزنداني ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

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