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رئاسة الحرمين تستعين بشركة وطنية لتعقيم الكعبة والساحات بالأوزون

حلواني: الجزيء منه يملك قدرة فائقة في الأكسدة وحلًا آمنًا

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، وتطهير وتعقيم الكعبة المشرفة وساحات الحرمين الشريفين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال لقائه بإحدى الشركات الوطنية المتخصصة بتقنيات "تك الأوزون"، مؤكدًا أنه سيتم استكمال تعقيم الأسطح والسجاد بالأوزون، وتركيب أجهزة تعقيم لشبكات ووحدات التكييف المغلقة، وتعقيم الأرضيات والسجاد بوحدات متنقلة.

من جانبه أوضح المستشار العلمي للشركة السعودية للأوزون الدكتور ماجد عبدالعزيز حلواني أن الأوزون يعتبر مؤكسدًا قويًا جداً وحلًا أمنًا للتطهير والتعقيم، لما لديه من تطبيقات صناعية واستهلاكية متعلقة بالأكسدة، مشيرًا إلى أن فكرة إنتاج الأوزون بشكل مبسط تعتمد على استخدام الأكسجين الطبيعي الموجود في الهواء أو الذي يتم إنتاجه عن طريق المولدات الصناعية.

ولفت الدكتور حلواني إلى أن ما يميز جزيء الأوزون نشاطه الفائق في الأكسدة، وقدرته العالية على التفاعل السريع والقوي بالعناصر الكيميائية المختلفة، والتي تدخل في تكوين الأنظمة البيولوجية والبيئية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه الميزة جعلت من الأوزون حلاً جذرياً وأمناً للتطهير والتعقيم في كثير من المجالات، والتي يتفوق بها عن المعقمات الكيميائية الأخرى.

من جهته، أشار المدير التنفيذي للسعودية للأوزون سامي العكوز إلى أن "السعودية للأوزون" أول شركة وطنية متخصصة بتقنيات الأوزون، حيث بدأت عملها منذ أكثر من ٨ سنوات في العديد من المجالات الخدمية التكاملية، في مجال التعقيم والحلول المبتكرة، هدفها تنفيذ وتشغيل أنظمة التعقيم والتطهير بتقنية "تك الأوزون" المتقدمة بمواصفات خاصة، مؤكداً أن الشركة تهتم في المقام الأول بتقديم خدماتها لدعم رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال السعي للوصول لبيئة ومجتمع خالٍ من الملوثات التي تؤثر سلباً على سلامه المنشآت.

رئاسة الحرمين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئاسة الحرمين تستعين بشركة وطنية لتعقيم الكعبة والساحات بالأوزون
سبق

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، وتطهير وتعقيم الكعبة المشرفة وساحات الحرمين الشريفين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال لقائه بإحدى الشركات الوطنية المتخصصة بتقنيات "تك الأوزون"، مؤكدًا أنه سيتم استكمال تعقيم الأسطح والسجاد بالأوزون، وتركيب أجهزة تعقيم لشبكات ووحدات التكييف المغلقة، وتعقيم الأرضيات والسجاد بوحدات متنقلة.

من جانبه أوضح المستشار العلمي للشركة السعودية للأوزون الدكتور ماجد عبدالعزيز حلواني أن الأوزون يعتبر مؤكسدًا قويًا جداً وحلًا أمنًا للتطهير والتعقيم، لما لديه من تطبيقات صناعية واستهلاكية متعلقة بالأكسدة، مشيرًا إلى أن فكرة إنتاج الأوزون بشكل مبسط تعتمد على استخدام الأكسجين الطبيعي الموجود في الهواء أو الذي يتم إنتاجه عن طريق المولدات الصناعية.

ولفت الدكتور حلواني إلى أن ما يميز جزيء الأوزون نشاطه الفائق في الأكسدة، وقدرته العالية على التفاعل السريع والقوي بالعناصر الكيميائية المختلفة، والتي تدخل في تكوين الأنظمة البيولوجية والبيئية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه الميزة جعلت من الأوزون حلاً جذرياً وأمناً للتطهير والتعقيم في كثير من المجالات، والتي يتفوق بها عن المعقمات الكيميائية الأخرى.

من جهته، أشار المدير التنفيذي للسعودية للأوزون سامي العكوز إلى أن "السعودية للأوزون" أول شركة وطنية متخصصة بتقنيات الأوزون، حيث بدأت عملها منذ أكثر من ٨ سنوات في العديد من المجالات الخدمية التكاملية، في مجال التعقيم والحلول المبتكرة، هدفها تنفيذ وتشغيل أنظمة التعقيم والتطهير بتقنية "تك الأوزون" المتقدمة بمواصفات خاصة، مؤكداً أن الشركة تهتم في المقام الأول بتقديم خدماتها لدعم رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال السعي للوصول لبيئة ومجتمع خالٍ من الملوثات التي تؤثر سلباً على سلامه المنشآت.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
02:44 PM

رئاسة الحرمين تستعين بشركة وطنية لتعقيم الكعبة والساحات بالأوزون

حلواني: الجزيء منه يملك قدرة فائقة في الأكسدة وحلًا آمنًا

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عبدالله الراجحي - جدة
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أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، وتطهير وتعقيم الكعبة المشرفة وساحات الحرمين الشريفين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال لقائه بإحدى الشركات الوطنية المتخصصة بتقنيات "تك الأوزون"، مؤكدًا أنه سيتم استكمال تعقيم الأسطح والسجاد بالأوزون، وتركيب أجهزة تعقيم لشبكات ووحدات التكييف المغلقة، وتعقيم الأرضيات والسجاد بوحدات متنقلة.

من جانبه أوضح المستشار العلمي للشركة السعودية للأوزون الدكتور ماجد عبدالعزيز حلواني أن الأوزون يعتبر مؤكسدًا قويًا جداً وحلًا أمنًا للتطهير والتعقيم، لما لديه من تطبيقات صناعية واستهلاكية متعلقة بالأكسدة، مشيرًا إلى أن فكرة إنتاج الأوزون بشكل مبسط تعتمد على استخدام الأكسجين الطبيعي الموجود في الهواء أو الذي يتم إنتاجه عن طريق المولدات الصناعية.

ولفت الدكتور حلواني إلى أن ما يميز جزيء الأوزون نشاطه الفائق في الأكسدة، وقدرته العالية على التفاعل السريع والقوي بالعناصر الكيميائية المختلفة، والتي تدخل في تكوين الأنظمة البيولوجية والبيئية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه الميزة جعلت من الأوزون حلاً جذرياً وأمناً للتطهير والتعقيم في كثير من المجالات، والتي يتفوق بها عن المعقمات الكيميائية الأخرى.

من جهته، أشار المدير التنفيذي للسعودية للأوزون سامي العكوز إلى أن "السعودية للأوزون" أول شركة وطنية متخصصة بتقنيات الأوزون، حيث بدأت عملها منذ أكثر من ٨ سنوات في العديد من المجالات الخدمية التكاملية، في مجال التعقيم والحلول المبتكرة، هدفها تنفيذ وتشغيل أنظمة التعقيم والتطهير بتقنية "تك الأوزون" المتقدمة بمواصفات خاصة، مؤكداً أن الشركة تهتم في المقام الأول بتقديم خدماتها لدعم رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال السعي للوصول لبيئة ومجتمع خالٍ من الملوثات التي تؤثر سلباً على سلامه المنشآت.

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