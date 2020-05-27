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بمكبرات الصوت.. هتاف وصياح لتشجع فريقك من المنزل عبر تطبيق جديد

مسؤول: شعرت بأصوات تشجيع الجمهور في الملعب

بالصيحات والهتاف عبر مكبرات الصوت من المنزل، نجحت شركة يابانية في تطوير تطبيق جديد يتيح للجماهير تشجيع فرقهم المفضلة عن بُعد خلال المباريات التي تقام في ملاعب خالية من المشجعين خوفًا من تفشي عدوى كورونا.

وحسب وكالة "رويترز"، من المقرر أن تُستأنف مباريات دوري البيسبول الياباني للمحترفين في 19 يوليو المقبل؛ على أن تبدأ مباريات الدوري الياباني لكرة القدم أيضًا بعد ذلك بأسبوعين؛ لكن كل هذه المباريات ستقام بدون جمهور، وخلف أبواب مغلقة؛ خوفًا من انتقال العدوى بالفيروس سريع الانتشار.

ويتيح التطبيق الجديد للمشجعين الذين يشاهدون المباريات عبر شاشات التلفزيون في منازلهم، تشجيع اللاعبين على أرض الملعب أو حتى إطلاق صيحات الاستهجان بوجههم من خلال هواتفهم الذكية؛ وذلك بإرسال هتافات مسجلة سلفًا أو من خلال رسائل شخصية خاصة بهم، وسيصل كل ذلك مباشرة إلى الملعب من خلال مكبرات صوت عملاقة.

ومؤخرًا قامت مؤسسة ياماها التي طوّرت التطبيق الجديد، بتجربته في استاد شيزوكا الذي يتسع لنحو 50 ألف مشجع، ويستخدم بصفة أساسية لمباريات كرة القدم بمشاركة ناديين في الدوري الياباني الأول للعبة الشعبية، وهما جوبيلو إيواتا وشيميزو بالس.

وخلال التجربة تَسَنّى للجمهور الجالس أمام شاشات التلفزيون، إرسال عبارات وصيحات التشجيع إلى الملعب من خلال 58 مكبرًا للصوت موزعة في أنحاء الملعب.

ويتيح التطبيق للجمهور اختيار مكبر الصوت الذي يريدون نقل تشجيعهم من خلاله.

وعن التطبيق الجديد قال كيسوكي ماتسوباياشي وهو مسؤول في الشركة التي تدير الاستاد: "في مرحلة ما خلال التجربة الميدانية للتطبيق، أغلقت عيني وشعرت أن أصوات التشجيع جاءت من الجمهور في الاستاد حولي".

فيروس كورونا الجديد

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بمكبرات الصوت.. هتاف وصياح لتشجع فريقك من المنزل عبر تطبيق جديد
سبق

بالصيحات والهتاف عبر مكبرات الصوت من المنزل، نجحت شركة يابانية في تطوير تطبيق جديد يتيح للجماهير تشجيع فرقهم المفضلة عن بُعد خلال المباريات التي تقام في ملاعب خالية من المشجعين خوفًا من تفشي عدوى كورونا.

وحسب وكالة "رويترز"، من المقرر أن تُستأنف مباريات دوري البيسبول الياباني للمحترفين في 19 يوليو المقبل؛ على أن تبدأ مباريات الدوري الياباني لكرة القدم أيضًا بعد ذلك بأسبوعين؛ لكن كل هذه المباريات ستقام بدون جمهور، وخلف أبواب مغلقة؛ خوفًا من انتقال العدوى بالفيروس سريع الانتشار.

ويتيح التطبيق الجديد للمشجعين الذين يشاهدون المباريات عبر شاشات التلفزيون في منازلهم، تشجيع اللاعبين على أرض الملعب أو حتى إطلاق صيحات الاستهجان بوجههم من خلال هواتفهم الذكية؛ وذلك بإرسال هتافات مسجلة سلفًا أو من خلال رسائل شخصية خاصة بهم، وسيصل كل ذلك مباشرة إلى الملعب من خلال مكبرات صوت عملاقة.

ومؤخرًا قامت مؤسسة ياماها التي طوّرت التطبيق الجديد، بتجربته في استاد شيزوكا الذي يتسع لنحو 50 ألف مشجع، ويستخدم بصفة أساسية لمباريات كرة القدم بمشاركة ناديين في الدوري الياباني الأول للعبة الشعبية، وهما جوبيلو إيواتا وشيميزو بالس.

وخلال التجربة تَسَنّى للجمهور الجالس أمام شاشات التلفزيون، إرسال عبارات وصيحات التشجيع إلى الملعب من خلال 58 مكبرًا للصوت موزعة في أنحاء الملعب.

ويتيح التطبيق للجمهور اختيار مكبر الصوت الذي يريدون نقل تشجيعهم من خلاله.

وعن التطبيق الجديد قال كيسوكي ماتسوباياشي وهو مسؤول في الشركة التي تدير الاستاد: "في مرحلة ما خلال التجربة الميدانية للتطبيق، أغلقت عيني وشعرت أن أصوات التشجيع جاءت من الجمهور في الاستاد حولي".

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
01:39 PM

بمكبرات الصوت.. هتاف وصياح لتشجع فريقك من المنزل عبر تطبيق جديد

مسؤول: شعرت بأصوات تشجيع الجمهور في الملعب

A A A
أيمن حسن - الرياض
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3,266

بالصيحات والهتاف عبر مكبرات الصوت من المنزل، نجحت شركة يابانية في تطوير تطبيق جديد يتيح للجماهير تشجيع فرقهم المفضلة عن بُعد خلال المباريات التي تقام في ملاعب خالية من المشجعين خوفًا من تفشي عدوى كورونا.

وحسب وكالة "رويترز"، من المقرر أن تُستأنف مباريات دوري البيسبول الياباني للمحترفين في 19 يوليو المقبل؛ على أن تبدأ مباريات الدوري الياباني لكرة القدم أيضًا بعد ذلك بأسبوعين؛ لكن كل هذه المباريات ستقام بدون جمهور، وخلف أبواب مغلقة؛ خوفًا من انتقال العدوى بالفيروس سريع الانتشار.

ويتيح التطبيق الجديد للمشجعين الذين يشاهدون المباريات عبر شاشات التلفزيون في منازلهم، تشجيع اللاعبين على أرض الملعب أو حتى إطلاق صيحات الاستهجان بوجههم من خلال هواتفهم الذكية؛ وذلك بإرسال هتافات مسجلة سلفًا أو من خلال رسائل شخصية خاصة بهم، وسيصل كل ذلك مباشرة إلى الملعب من خلال مكبرات صوت عملاقة.

ومؤخرًا قامت مؤسسة ياماها التي طوّرت التطبيق الجديد، بتجربته في استاد شيزوكا الذي يتسع لنحو 50 ألف مشجع، ويستخدم بصفة أساسية لمباريات كرة القدم بمشاركة ناديين في الدوري الياباني الأول للعبة الشعبية، وهما جوبيلو إيواتا وشيميزو بالس.

وخلال التجربة تَسَنّى للجمهور الجالس أمام شاشات التلفزيون، إرسال عبارات وصيحات التشجيع إلى الملعب من خلال 58 مكبرًا للصوت موزعة في أنحاء الملعب.

ويتيح التطبيق للجمهور اختيار مكبر الصوت الذي يريدون نقل تشجيعهم من خلاله.

وعن التطبيق الجديد قال كيسوكي ماتسوباياشي وهو مسؤول في الشركة التي تدير الاستاد: "في مرحلة ما خلال التجربة الميدانية للتطبيق، أغلقت عيني وشعرت أن أصوات التشجيع جاءت من الجمهور في الاستاد حولي".

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