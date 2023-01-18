"المرور" يضبط 3280 مركبة مخالفة بمواقف ذوي الإعاقة
ضمن الحملة الميدانية لمخالفي المواقف بجميع مناطق المملكة
أعلن "المرور السعودي" ضبط 3280 مركبة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة بجميع مناطق المملكة.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور بجميع مناطق المملكة؛ لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصّصة لهذه الفئة.
وتابعت: تُهيب إدارة المرور بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
المرور
مواقف ذوي الإعاقة
"المرور" يضبط 3280 مركبة مخالفة بمواقف ذوي الإعاقة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-01-18
أعلن "المرور السعودي" ضبط 3280 مركبة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة بجميع مناطق المملكة.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور بجميع مناطق المملكة؛ لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصّصة لهذه الفئة.
وتابعت: تُهيب إدارة المرور بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
10:53 AM
"المرور" يضبط 3280 مركبة مخالفة بمواقف ذوي الإعاقة
ضمن الحملة الميدانية لمخالفي المواقف بجميع مناطق المملكة
أعلن "المرور السعودي" ضبط 3280 مركبة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة بجميع مناطق المملكة.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور بجميع مناطق المملكة؛ لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصّصة لهذه الفئة.
وتابعت: تُهيب إدارة المرور بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.