وتابعت: تُهيب إدارة المرور بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور بجميع مناطق المملكة؛ لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصّصة لهذه الفئة.

أعلن "المرور السعودي" ضبط 3280 مركبة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة بجميع مناطق المملكة.

"المرور" يضبط 3280 مركبة مخالفة بمواقف ذوي الإعاقة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-18 أعلن "المرور السعودي" ضبط 3280 مركبة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة بجميع مناطق المملكة. وأضاف عبر حسابه في "تويتر": جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور بجميع مناطق المملكة؛ لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصّصة لهذه الفئة. وتابعت: تُهيب إدارة المرور بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441 10:53 AM

"المرور" يضبط 3280 مركبة مخالفة بمواقف ذوي الإعاقة ضمن الحملة الميدانية لمخالفي المواقف بجميع مناطق المملكة





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أعلن "المرور السعودي" ضبط 3280 مركبة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة بجميع مناطق المملكة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور بجميع مناطق المملكة؛ لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصّصة لهذه الفئة.

وتابعت: تُهيب إدارة المرور بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.