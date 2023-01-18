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"المرور" يضبط 3280 مركبة مخالفة بمواقف ذوي الإعاقة

ضمن الحملة الميدانية لمخالفي المواقف بجميع مناطق المملكة

أعلن "المرور السعودي" ضبط 3280 مركبة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة بجميع مناطق المملكة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور بجميع مناطق المملكة؛ لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصّصة لهذه الفئة.

وتابعت: تُهيب إدارة المرور بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

المرور مواقف ذوي الإعاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المرور" يضبط 3280 مركبة مخالفة بمواقف ذوي الإعاقة
سبق

أعلن "المرور السعودي" ضبط 3280 مركبة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة بجميع مناطق المملكة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور بجميع مناطق المملكة؛ لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصّصة لهذه الفئة.

وتابعت: تُهيب إدارة المرور بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
10:53 AM

"المرور" يضبط 3280 مركبة مخالفة بمواقف ذوي الإعاقة

ضمن الحملة الميدانية لمخالفي المواقف بجميع مناطق المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن "المرور السعودي" ضبط 3280 مركبة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة بجميع مناطق المملكة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور بجميع مناطق المملكة؛ لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصّصة لهذه الفئة.

وتابعت: تُهيب إدارة المرور بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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