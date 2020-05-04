أرامكو: عمليات وسلاسل الإمداد لم تتعطل بسبب فيروس كورونا

طبقت إجراءات للحد من مخاطر انتقال العدوى للأفراد والنشاط

أكدت أرامكو اليوم الاثنين أن عملياتها وسلاسل الإمداد لم تتعطل رغم فيروس كورونا المستجد.

ووفق رويترز قالت أرامكو في بيان إن أنظمتها لإدارة الأزمات تكفل استمرار العمل بجميع مواقعها وإنها تواصل العمل مع شركائها لضمان التسليم الآمن للمواد.

وأضافت أنها طبقت إجراءات للحد من مخاطر انتقال العدوى وتخفيف أثر الفيروس على الأفراد والنشاط.