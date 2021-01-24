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"الشؤون الإسلامية" تشارك بالمؤتمر الدولي الـ 34 لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي

يقام غدًا الاثنين.. بمشاركة عدد كبير من العلماء والأكاديميين وطلبة العلم

تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، يوم غدٍ الاثنين، في المؤتمر السنوي الافتراضي الرابع والثلاثين لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، الذي ينظمه مركز الدعوة الإسلامية بالبرازيل بعنوان (الوقف ودوره في خدمة الجاليات المسلمة) يومي الرابع والخامس والعشرين من يناير 2022م، تحت رعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وبمشاركة عدد كبير من العلماء والأكاديميين وطلبة العلم من دول عدة، ويسلط الضوء على المسائل الهامة المتعلقة بالوقف وفق محاور الملتقى الأربعة.

ويلقي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الكلمة الافتتاحية لأعمال المؤتمر، بمشاركة عدد من الأمناء ورؤساء الجمعيات وسفراء الدول العربية والإسلامية، ودور الفتوى بعدد من الدول.

ويناقش المؤتمر في جلساته أربعة محاور رئيسة: مفهوم الوقف وأنواعه وشروطه، ومجالات الوقف وأهدافه وأهميته بالنسبة للأقليات المسلمة، والوقف من منظور قانوني، ونماذج تاريخية ومعاصرة من الوقف، وأسباب ضعف الوقف في العصر الحاضر وسبل تفعيله لدى الأقليات المسلمة.

وتأتي مشاركة المملكة في المؤتمر انطلاقاً من رسالتها وريادتها للعمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وتأكيداً على مكانتها في خدمة الإسلام والمسلمين، وإبراز رسالته القائمة على الوسطية والاعتدال، وإيضاح ما تقوم به من أعمال تخدم المسلمين بالعالم.

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"الشؤون الإسلامية" تشارك بالمؤتمر الدولي الـ 34 لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي
سبق

تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، يوم غدٍ الاثنين، في المؤتمر السنوي الافتراضي الرابع والثلاثين لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، الذي ينظمه مركز الدعوة الإسلامية بالبرازيل بعنوان (الوقف ودوره في خدمة الجاليات المسلمة) يومي الرابع والخامس والعشرين من يناير 2022م، تحت رعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وبمشاركة عدد كبير من العلماء والأكاديميين وطلبة العلم من دول عدة، ويسلط الضوء على المسائل الهامة المتعلقة بالوقف وفق محاور الملتقى الأربعة.

ويلقي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الكلمة الافتتاحية لأعمال المؤتمر، بمشاركة عدد من الأمناء ورؤساء الجمعيات وسفراء الدول العربية والإسلامية، ودور الفتوى بعدد من الدول.

ويناقش المؤتمر في جلساته أربعة محاور رئيسة: مفهوم الوقف وأنواعه وشروطه، ومجالات الوقف وأهدافه وأهميته بالنسبة للأقليات المسلمة، والوقف من منظور قانوني، ونماذج تاريخية ومعاصرة من الوقف، وأسباب ضعف الوقف في العصر الحاضر وسبل تفعيله لدى الأقليات المسلمة.

وتأتي مشاركة المملكة في المؤتمر انطلاقاً من رسالتها وريادتها للعمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وتأكيداً على مكانتها في خدمة الإسلام والمسلمين، وإبراز رسالته القائمة على الوسطية والاعتدال، وإيضاح ما تقوم به من أعمال تخدم المسلمين بالعالم.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
05:15 PM

"الشؤون الإسلامية" تشارك بالمؤتمر الدولي الـ 34 لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي

يقام غدًا الاثنين.. بمشاركة عدد كبير من العلماء والأكاديميين وطلبة العلم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، يوم غدٍ الاثنين، في المؤتمر السنوي الافتراضي الرابع والثلاثين لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، الذي ينظمه مركز الدعوة الإسلامية بالبرازيل بعنوان (الوقف ودوره في خدمة الجاليات المسلمة) يومي الرابع والخامس والعشرين من يناير 2022م، تحت رعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وبمشاركة عدد كبير من العلماء والأكاديميين وطلبة العلم من دول عدة، ويسلط الضوء على المسائل الهامة المتعلقة بالوقف وفق محاور الملتقى الأربعة.

ويلقي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الكلمة الافتتاحية لأعمال المؤتمر، بمشاركة عدد من الأمناء ورؤساء الجمعيات وسفراء الدول العربية والإسلامية، ودور الفتوى بعدد من الدول.

ويناقش المؤتمر في جلساته أربعة محاور رئيسة: مفهوم الوقف وأنواعه وشروطه، ومجالات الوقف وأهدافه وأهميته بالنسبة للأقليات المسلمة، والوقف من منظور قانوني، ونماذج تاريخية ومعاصرة من الوقف، وأسباب ضعف الوقف في العصر الحاضر وسبل تفعيله لدى الأقليات المسلمة.

وتأتي مشاركة المملكة في المؤتمر انطلاقاً من رسالتها وريادتها للعمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وتأكيداً على مكانتها في خدمة الإسلام والمسلمين، وإبراز رسالته القائمة على الوسطية والاعتدال، وإيضاح ما تقوم به من أعمال تخدم المسلمين بالعالم.

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