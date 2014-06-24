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على خطى إنجلترا وفرنسا.. "إيطاليا" تدرس حظر جميع سيارات الديزل والبنزين

برامج لتحفيز المواطنين على التخلص من السيارات القديمة وشراء أخرى صديقة للبيئة

تدرس الحكومة الإيطالية قريباً قراراً بشأن حظر تشغيل السيارات التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) أو بنزين، ومن المنتظر أن يتم تطبيق الحظر ابتداءً من عام 2040 على أقصى تقدير.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي إنريكو جيوفانيني في مقابلة مع صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية قوله: إن شركات صناعة السيارات ستكون جزءاً من الخطة الحكومية للوصول إلى هذا الهدف، حيث ستتضمن الخطة برامج تحفيز كبيرة؛ لتشجيع المواطنين على التخلص من السيارات القديمة وشراء سيارات صديقة للبيئة.

وكان قد أعلن عدد من الدول الأوروبية خططاً مشابهة، حيث قررت فرنسا حظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل ابتداءً من 2040، في حين أن بريطانيا قررت حظر هذه السيارات ابتداءً من عام 2035 أي قبل خمس سنوات من فرنسا.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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على خطى إنجلترا وفرنسا.. "إيطاليا" تدرس حظر جميع سيارات الديزل والبنزين
سبق

تدرس الحكومة الإيطالية قريباً قراراً بشأن حظر تشغيل السيارات التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) أو بنزين، ومن المنتظر أن يتم تطبيق الحظر ابتداءً من عام 2040 على أقصى تقدير.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي إنريكو جيوفانيني في مقابلة مع صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية قوله: إن شركات صناعة السيارات ستكون جزءاً من الخطة الحكومية للوصول إلى هذا الهدف، حيث ستتضمن الخطة برامج تحفيز كبيرة؛ لتشجيع المواطنين على التخلص من السيارات القديمة وشراء سيارات صديقة للبيئة.

وكان قد أعلن عدد من الدول الأوروبية خططاً مشابهة، حيث قررت فرنسا حظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل ابتداءً من 2040، في حين أن بريطانيا قررت حظر هذه السيارات ابتداءً من عام 2035 أي قبل خمس سنوات من فرنسا.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
11:43 AM

على خطى إنجلترا وفرنسا.. "إيطاليا" تدرس حظر جميع سيارات الديزل والبنزين

برامج لتحفيز المواطنين على التخلص من السيارات القديمة وشراء أخرى صديقة للبيئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تدرس الحكومة الإيطالية قريباً قراراً بشأن حظر تشغيل السيارات التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) أو بنزين، ومن المنتظر أن يتم تطبيق الحظر ابتداءً من عام 2040 على أقصى تقدير.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي إنريكو جيوفانيني في مقابلة مع صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية قوله: إن شركات صناعة السيارات ستكون جزءاً من الخطة الحكومية للوصول إلى هذا الهدف، حيث ستتضمن الخطة برامج تحفيز كبيرة؛ لتشجيع المواطنين على التخلص من السيارات القديمة وشراء سيارات صديقة للبيئة.

وكان قد أعلن عدد من الدول الأوروبية خططاً مشابهة، حيث قررت فرنسا حظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل ابتداءً من 2040، في حين أن بريطانيا قررت حظر هذه السيارات ابتداءً من عام 2035 أي قبل خمس سنوات من فرنسا.

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