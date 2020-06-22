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مع بدء نشاطها.. إغلاق 11 صالون حلاقة لم تلتزم بالاشتراطات الصحية بالطائف

منعت الأمانة كل المشاغل وأماكن التجميل النسائية والصالونات تقديم خدمات المساج

أغلقت أمانة الطائف، 11 صالونًا للحلاقة خلال الجولات الرقابية المكثفة على المحلات التي لم تلتزم بالبروتوكولات والاشتراطات الصحية؛ وذلك مع بدء عمل أنشطة الحلاقة والتجميل والمشاغل النسائية، وقد منعت الأمانة كل المشاغل وأماكن التجميل النسائية والصالونات، تقديم خدمات المساج وتنظيف البشرة في ظل الظروف الراهنة.

ونفّذت أمانة الطائف حملة رقابية على أنشطة صالونات الحلاقة الرجالية من خلال البلديات الفرعية والبلدية النسائية والإدارات الإشرافية؛ للتأكد من تطبيق بروتوكولات العمل الخاصة بها، والتزامها بالإرشادات واشتراطات حماية العملاء والموظفين، ومنها استقبال الزبائن بحجز مسبق، والانتظار خارج الصالون، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وغسل العمال أيديهم بالصابون والماء الدافئ بشكل متكرر، ومنع تقديم العروض والتخفيضات التي قد تؤدي إلى الازدحام، وتوفير أدوات السلامة والحماية الشخصية اللازمة (الكمامة، القفازات، درع الوجه /النظارة، رداء القص، الرداء القماشي "السترة"، الرداء البلاستيكي "السترة"، شريط الرقبة).

وألزمت أمانة الطائف محلات الحلاقة بتنظيف وتطهير الأسطح كل ساعتين، وتطهير وتعقيم المحلات قبل فتحها يوميًّا، بالإضافة إلى التأكد من توفير صابون الأيدي في دورات المياه بكميات كافية، وغسل الأدوات بالماء الساخن والصابون والمطهر يوميًّا وبشكل متكرر، ومنع تواجد المرافقين داخل محل الحلاقة.

وتجاوزت عدد الحملات الرقابية التي نفذتها الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية والبلديات النسائية، أكثر من 130 جولة، شملت صالونات الحلاقة بكل الفروع البلدية والضواحي، وتستمر الحملة الرقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية على أنشطة المطاعم، ومحلات بيع المواد الغذائية والمخابز، وصالونات الحلاقة والمغاسل، وكل الأنشطة المتعلقة بالمستهلك؛ لضمان سلامة الأهالي والتزام الأنشطة بتطبيق التدابير الإلزامية لمكافحة انتشار العدوى، وتُراقب البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية أكثرَ من 1800 مرفق تجاري بالطائف والضواحي بخطط رقابية ميدانية على مدار الساعة.

أمانة الطائف صالونات الحلاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مع بدء نشاطها.. إغلاق 11 صالون حلاقة لم تلتزم بالاشتراطات الصحية بالطائف
سبق

أغلقت أمانة الطائف، 11 صالونًا للحلاقة خلال الجولات الرقابية المكثفة على المحلات التي لم تلتزم بالبروتوكولات والاشتراطات الصحية؛ وذلك مع بدء عمل أنشطة الحلاقة والتجميل والمشاغل النسائية، وقد منعت الأمانة كل المشاغل وأماكن التجميل النسائية والصالونات، تقديم خدمات المساج وتنظيف البشرة في ظل الظروف الراهنة.

ونفّذت أمانة الطائف حملة رقابية على أنشطة صالونات الحلاقة الرجالية من خلال البلديات الفرعية والبلدية النسائية والإدارات الإشرافية؛ للتأكد من تطبيق بروتوكولات العمل الخاصة بها، والتزامها بالإرشادات واشتراطات حماية العملاء والموظفين، ومنها استقبال الزبائن بحجز مسبق، والانتظار خارج الصالون، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وغسل العمال أيديهم بالصابون والماء الدافئ بشكل متكرر، ومنع تقديم العروض والتخفيضات التي قد تؤدي إلى الازدحام، وتوفير أدوات السلامة والحماية الشخصية اللازمة (الكمامة، القفازات، درع الوجه /النظارة، رداء القص، الرداء القماشي "السترة"، الرداء البلاستيكي "السترة"، شريط الرقبة).

وألزمت أمانة الطائف محلات الحلاقة بتنظيف وتطهير الأسطح كل ساعتين، وتطهير وتعقيم المحلات قبل فتحها يوميًّا، بالإضافة إلى التأكد من توفير صابون الأيدي في دورات المياه بكميات كافية، وغسل الأدوات بالماء الساخن والصابون والمطهر يوميًّا وبشكل متكرر، ومنع تواجد المرافقين داخل محل الحلاقة.

وتجاوزت عدد الحملات الرقابية التي نفذتها الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية والبلديات النسائية، أكثر من 130 جولة، شملت صالونات الحلاقة بكل الفروع البلدية والضواحي، وتستمر الحملة الرقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية على أنشطة المطاعم، ومحلات بيع المواد الغذائية والمخابز، وصالونات الحلاقة والمغاسل، وكل الأنشطة المتعلقة بالمستهلك؛ لضمان سلامة الأهالي والتزام الأنشطة بتطبيق التدابير الإلزامية لمكافحة انتشار العدوى، وتُراقب البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية أكثرَ من 1800 مرفق تجاري بالطائف والضواحي بخطط رقابية ميدانية على مدار الساعة.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
12:37 PM

مع بدء نشاطها.. إغلاق 11 صالون حلاقة لم تلتزم بالاشتراطات الصحية بالطائف

منعت الأمانة كل المشاغل وأماكن التجميل النسائية والصالونات تقديم خدمات المساج

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متعب البقمي - الرياض
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499

أغلقت أمانة الطائف، 11 صالونًا للحلاقة خلال الجولات الرقابية المكثفة على المحلات التي لم تلتزم بالبروتوكولات والاشتراطات الصحية؛ وذلك مع بدء عمل أنشطة الحلاقة والتجميل والمشاغل النسائية، وقد منعت الأمانة كل المشاغل وأماكن التجميل النسائية والصالونات، تقديم خدمات المساج وتنظيف البشرة في ظل الظروف الراهنة.

ونفّذت أمانة الطائف حملة رقابية على أنشطة صالونات الحلاقة الرجالية من خلال البلديات الفرعية والبلدية النسائية والإدارات الإشرافية؛ للتأكد من تطبيق بروتوكولات العمل الخاصة بها، والتزامها بالإرشادات واشتراطات حماية العملاء والموظفين، ومنها استقبال الزبائن بحجز مسبق، والانتظار خارج الصالون، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وغسل العمال أيديهم بالصابون والماء الدافئ بشكل متكرر، ومنع تقديم العروض والتخفيضات التي قد تؤدي إلى الازدحام، وتوفير أدوات السلامة والحماية الشخصية اللازمة (الكمامة، القفازات، درع الوجه /النظارة، رداء القص، الرداء القماشي "السترة"، الرداء البلاستيكي "السترة"، شريط الرقبة).

وألزمت أمانة الطائف محلات الحلاقة بتنظيف وتطهير الأسطح كل ساعتين، وتطهير وتعقيم المحلات قبل فتحها يوميًّا، بالإضافة إلى التأكد من توفير صابون الأيدي في دورات المياه بكميات كافية، وغسل الأدوات بالماء الساخن والصابون والمطهر يوميًّا وبشكل متكرر، ومنع تواجد المرافقين داخل محل الحلاقة.

وتجاوزت عدد الحملات الرقابية التي نفذتها الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية والبلديات النسائية، أكثر من 130 جولة، شملت صالونات الحلاقة بكل الفروع البلدية والضواحي، وتستمر الحملة الرقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية على أنشطة المطاعم، ومحلات بيع المواد الغذائية والمخابز، وصالونات الحلاقة والمغاسل، وكل الأنشطة المتعلقة بالمستهلك؛ لضمان سلامة الأهالي والتزام الأنشطة بتطبيق التدابير الإلزامية لمكافحة انتشار العدوى، وتُراقب البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية أكثرَ من 1800 مرفق تجاري بالطائف والضواحي بخطط رقابية ميدانية على مدار الساعة.

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