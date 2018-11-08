في مسابقة المسدس.. الأخضر السعودي للرماية يحقق المركز الرابع (آسيوياً)

وسط مشاركة 18 دولة

حقق المنتخب السعودي للرماية المركز الرابع في منافسات المسدس "ضغط الهواء 10م" ضمن فعاليات البطولة الآسيوية للرماية على الأطباق وأسلحة ضغط الهواء، التي يستضيفها مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية بالكويت، بمشاركة 161 رامياً ورامية يمثلون 18 دولة آسيوية وتختتم يوم 12 نوفمبر الجاري كما نال الرامي عطالله العنزي المركز الرابع في منافسات الفردي للمسدس ضغط الهواء 10م" بفارق نقطتين عن مراكز الميداليات.

من جانبه هنأ رئيس الاتحاد فارس السعدي رماة الأخضر على جهودهم التي بذلوها وتحقيق المركز الرابع وسط مشاركة 18 دولة, متمنياً التوفيق لهم في البطولات المقبلة.