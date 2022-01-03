أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت وتضبط 77 مخالفة للتدابير الصحية

نفّذت أكثر من 1200 جولة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1261 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، مما أسفر عن إغلاق ست منشآت مخالفة، وضبط 77 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، في المراكز التجارية للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة (940) تلقى 13 بلاغاً، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يُتجاوز بها الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية؛ لمعالجتها.

من جهة أخرى، أزالت الأمانة 18 مبنًى آيلًا للسقوط في عدد من أحياء محافظة الخبر؛ نتيجة تسبّبها بخطر يهدد السكان والمارة، وانتشار الحشرات والقوارض، وتجمّع النفايات والمخلفات، وتشويه المنظر العام.

وأوضحت الأمانة أنه تُرفع الآن محاضر لإزالة سبعة مبانٍ خلال الفترة المقبلة بالمحافظة، وأن إجراءات الإزالة تبدأ بحصر أعداد المباني المهجورة والآيلة للسقوط، ثم توجيه إنذارات لأصحابها بإزالتها وتصحيح أوضاعها قبل أن تُزال فعليًا، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.