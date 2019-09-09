النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إحصائية مفزعة.. حالة انتحار كل 40 ثانية حول العالم وهذه أشهر الطرق

"الصحة العالمية" تحث الحكومات على تبني خطط للوقاية والتغلب على التوتر

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن شخصًا واحدًا يموت كل 40 ثانية عن طريق الانتحار، مشيرة إلى أن الكثير من الناس يموتون بهذه الطريقة كل عام أكثر من الحروب بحسب ما ذكرته روسيا اليوم نقلاً عن الـ"ديلي ميل".

وفي هذا السياق أوضحت المنظمة أن الشنق وتجرع السم وإطلاق النار هي أكثر طرق الانتحار شيوعًا، وحثت الحكومات على تبني خطط للوقاية من الانتحار لمساعدة الناس في التغلب على التوتر وتقليل الفرص إلى وسائل الانتحار.

وبحسب التقرير الجديد المنظمة فإن 800 ألف شخص يموتون بسبب الانتحار كل عام في المتوسط، أكثر من الذين يقتلون بسبب الملاريا أو سرطان الثدي أو الحرب أو القتل، مبينة أن الانتحار هو قضية عالمية للصحة العامة"، وأن جميع الأعمار والجنس والمناطق في العالم تتأثر.

إلى هذا أكدت المنظمة أن المعدلات العالمية انخفضت في السنوات الأخيرة، مسجلة انخفاضًا بنسبة 9.8% بين عامي 2010 و2016، ولكن هذه الانخفاضات كانت متقطعة وأن الرجال يموتون انتحارًا بما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد النساء في البلدان الغنية، على عكس البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث تكون المعدلات أكثر مساواة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
إحصائية مفزعة.. حالة انتحار كل 40 ثانية حول العالم وهذه أشهر الطرق
سبق

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن شخصًا واحدًا يموت كل 40 ثانية عن طريق الانتحار، مشيرة إلى أن الكثير من الناس يموتون بهذه الطريقة كل عام أكثر من الحروب بحسب ما ذكرته روسيا اليوم نقلاً عن الـ"ديلي ميل".

وفي هذا السياق أوضحت المنظمة أن الشنق وتجرع السم وإطلاق النار هي أكثر طرق الانتحار شيوعًا، وحثت الحكومات على تبني خطط للوقاية من الانتحار لمساعدة الناس في التغلب على التوتر وتقليل الفرص إلى وسائل الانتحار.

وبحسب التقرير الجديد المنظمة فإن 800 ألف شخص يموتون بسبب الانتحار كل عام في المتوسط، أكثر من الذين يقتلون بسبب الملاريا أو سرطان الثدي أو الحرب أو القتل، مبينة أن الانتحار هو قضية عالمية للصحة العامة"، وأن جميع الأعمار والجنس والمناطق في العالم تتأثر.

إلى هذا أكدت المنظمة أن المعدلات العالمية انخفضت في السنوات الأخيرة، مسجلة انخفاضًا بنسبة 9.8% بين عامي 2010 و2016، ولكن هذه الانخفاضات كانت متقطعة وأن الرجال يموتون انتحارًا بما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد النساء في البلدان الغنية، على عكس البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث تكون المعدلات أكثر مساواة.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
07:54 PM

إحصائية مفزعة.. حالة انتحار كل 40 ثانية حول العالم وهذه أشهر الطرق

"الصحة العالمية" تحث الحكومات على تبني خطط للوقاية والتغلب على التوتر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
599

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن شخصًا واحدًا يموت كل 40 ثانية عن طريق الانتحار، مشيرة إلى أن الكثير من الناس يموتون بهذه الطريقة كل عام أكثر من الحروب بحسب ما ذكرته روسيا اليوم نقلاً عن الـ"ديلي ميل".

وفي هذا السياق أوضحت المنظمة أن الشنق وتجرع السم وإطلاق النار هي أكثر طرق الانتحار شيوعًا، وحثت الحكومات على تبني خطط للوقاية من الانتحار لمساعدة الناس في التغلب على التوتر وتقليل الفرص إلى وسائل الانتحار.

وبحسب التقرير الجديد المنظمة فإن 800 ألف شخص يموتون بسبب الانتحار كل عام في المتوسط، أكثر من الذين يقتلون بسبب الملاريا أو سرطان الثدي أو الحرب أو القتل، مبينة أن الانتحار هو قضية عالمية للصحة العامة"، وأن جميع الأعمار والجنس والمناطق في العالم تتأثر.

إلى هذا أكدت المنظمة أن المعدلات العالمية انخفضت في السنوات الأخيرة، مسجلة انخفاضًا بنسبة 9.8% بين عامي 2010 و2016، ولكن هذه الانخفاضات كانت متقطعة وأن الرجال يموتون انتحارًا بما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد النساء في البلدان الغنية، على عكس البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث تكون المعدلات أكثر مساواة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,162
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,623
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,520
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,000

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة