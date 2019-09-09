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بالتصوير الجوي.. شلالات عقبة شعف بلقرن تتدفق وسط الجبال الشاهقة

تصب في سد ثريبان بتهامة بعد هطول الأمطار على منطقة عسير

وثق المصور مفلح الحارثي بالفيديو تدفق الشلالات المنحدرة من عقبة مركز شعف بلقرن التي تصب في سد مركز ثريبان بتهامة بعد هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة عصر اليوم الاثنين.

وخص المصور الحارثي "سبق" بالفيديو الذي لا يمكن مشاهدته على الطبيعة إلا بوساطة التصوير الجوي بسبب وعورة ذلك الموقع ذي الطبيعة الربانية الرائعة والسلسلة الجبلية الشاهقة.

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بالتصوير الجوي.. شلالات عقبة شعف بلقرن تتدفق وسط الجبال الشاهقة
سبق

وثق المصور مفلح الحارثي بالفيديو تدفق الشلالات المنحدرة من عقبة مركز شعف بلقرن التي تصب في سد مركز ثريبان بتهامة بعد هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة عصر اليوم الاثنين.

وخص المصور الحارثي "سبق" بالفيديو الذي لا يمكن مشاهدته على الطبيعة إلا بوساطة التصوير الجوي بسبب وعورة ذلك الموقع ذي الطبيعة الربانية الرائعة والسلسلة الجبلية الشاهقة.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
09:52 PM

بالتصوير الجوي.. شلالات عقبة شعف بلقرن تتدفق وسط الجبال الشاهقة

تصب في سد ثريبان بتهامة بعد هطول الأمطار على منطقة عسير

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حسن العيسي - عسير
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4,957

وثق المصور مفلح الحارثي بالفيديو تدفق الشلالات المنحدرة من عقبة مركز شعف بلقرن التي تصب في سد مركز ثريبان بتهامة بعد هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة عصر اليوم الاثنين.

وخص المصور الحارثي "سبق" بالفيديو الذي لا يمكن مشاهدته على الطبيعة إلا بوساطة التصوير الجوي بسبب وعورة ذلك الموقع ذي الطبيعة الربانية الرائعة والسلسلة الجبلية الشاهقة.

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