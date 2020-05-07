النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ" و "صِبْغٍ لِلْآكِلِينَ" .. تعبيرات قرآنية فهمت بالخطأ

الأولى لا يقصد بها النوع أو الفصيل.. والأخرى لا تعني مفهوم "الطلاء"

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني .

ففي سورة المؤمنون الآية 12 قال الرب تبارك وتعالى: "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ"، ويفهم البعض أن السلالة هنا أي النوع أو الفصيل كما هو دارج، والصحيح أن الإنسان استل وأخذ من الطين، من جميع الأرض وجاء بنوه على قدر الأرض منهم الطيب والخبيث.

وفي سورة المؤمنون الآية 20 هناك آية ربما فهمها البعض خطأ وهي قوله تعالى: "تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ"، الصبغ للآكل هو الائتدام، أي جعله إيدامًا يلون الخبز إذا غمس فيه وينصبغ، وليس المراد بالصبغ هنا الطلاء.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده "الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد"، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ" و "صِبْغٍ لِلْآكِلِينَ" .. تعبيرات قرآنية فهمت بالخطأ
سبق

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني .

ففي سورة المؤمنون الآية 12 قال الرب تبارك وتعالى: "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ"، ويفهم البعض أن السلالة هنا أي النوع أو الفصيل كما هو دارج، والصحيح أن الإنسان استل وأخذ من الطين، من جميع الأرض وجاء بنوه على قدر الأرض منهم الطيب والخبيث.

وفي سورة المؤمنون الآية 20 هناك آية ربما فهمها البعض خطأ وهي قوله تعالى: "تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ"، الصبغ للآكل هو الائتدام، أي جعله إيدامًا يلون الخبز إذا غمس فيه وينصبغ، وليس المراد بالصبغ هنا الطلاء.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده "الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد"، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
05:19 PM

"سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ" و "صِبْغٍ لِلْآكِلِينَ" .. تعبيرات قرآنية فهمت بالخطأ

الأولى لا يقصد بها النوع أو الفصيل.. والأخرى لا تعني مفهوم "الطلاء"

A A A
عيسى الحربي - الرياض
0
2,742

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني .

ففي سورة المؤمنون الآية 12 قال الرب تبارك وتعالى: "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ"، ويفهم البعض أن السلالة هنا أي النوع أو الفصيل كما هو دارج، والصحيح أن الإنسان استل وأخذ من الطين، من جميع الأرض وجاء بنوه على قدر الأرض منهم الطيب والخبيث.

وفي سورة المؤمنون الآية 20 هناك آية ربما فهمها البعض خطأ وهي قوله تعالى: "تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ"، الصبغ للآكل هو الائتدام، أي جعله إيدامًا يلون الخبز إذا غمس فيه وينصبغ، وليس المراد بالصبغ هنا الطلاء.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده "الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد"، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,978
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,837
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,144
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,078

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة