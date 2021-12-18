نجوم الهلال السابقون فخورون بمستوى فريقهم بمونديال الأندية

"سبق" ترصد أبرز ردود الأفعال بعد مباراة فلامنجو

أعرب عشاق وأنصار الهلال عن سعادتهم بالمستوى الذي ظهر به الفريق في مباراته أمام فلامنجو البرازيلي حامل لقب كوبا ليبرتادوريس في لقاء المربع الذهبي لبطولة كأس العالم للأندية والتي خسرها الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأكد الجميع أنه سيظل فخراً للكرة السعودية مبدين فخرهم بما قدمه اللاعبون في البطولة والتي نالوا على أثرها إشادات من جميع النقاد والمحللين الكرويين نظير الأداء اللافت والمميز في مباراتيهما بالبطولة.

وقد رصدت "سبق" أبرز ردود الأفعال من رجالات الهلال على مواقع التواصل الاجتماعي والتي جاءت جميعها إيجابية وسعيدة بما قدمه الفريق بالبطولة.

حيث قال رئيس نادي الهلال السابق الأمير عبد الرحمن بن مساعد عبر حسابه الرسمي على "تويتر" :"شكراً هلالنا فخورون بك.. الحمدلله".

بدوره قال القائد التاريخي للفريق صالح النعيمة " عندما تحرز لقب البطولة الآسيوية وتتغلب على بطل القارة الإفريقية وتقارع بطل قارة أمريكا الجنوبية فليس أمامنا إلا شكرك يا هلال.. رفعتم الرأس وأعدتم الكرة السعودية للواجهة.. شكراً للإدارة شكراً للجهاز الفني والإداري، شكراً ألف مرة لكم إخواني اللاعبين".

فيما قال أسطورة الفريق ورئيس النادي السابق الكابتن سامي الجابر "ظهور عالمي مشرف، فلامنجو تفوق بدنياً، خسارة لا تنسينا أننا عشنا أجواء مليئة بالفخر بهذا الفريق البطل وهذه الشخصية الرائعة، فلامنجو في شوط كامل عاجز عن تهديد المرمى الهلالي، كان أفضل بدنياً وحقق الفوز، شكراً للزعيم رايتكم بيضاء".

أما الحارس التاريخي للفريق محمد الدعيع فقد غرد على حسابه في "تويتر" قائلاً :" أبطال أبطال أبطال خسارة بطعم الفوز ما قصرتوا قدمتوا مستوى أمام فريق يشهد له التاريخ واطلب من نجومنا التركيز في مباراتنا القادمة رفعتوا روسنا وشرفتونا أمام العالم".

من جانبه قال نواف التمياط " شكراً لكم يا أبطال على ما قدمتوا، مستوى مشرف ما قصرتوا كلنا فخر بكم وبإذن الله فالكم ثالث العالم".

ويلاقي الهلال الخاسر من مواجهة ليفربول الإنكليزي ومونتيري المكسيكي المقرر إقامتها غداً الأربعاء في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.



