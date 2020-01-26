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"الفيصل" للاعبي "الأخضر": "خيرها في غيرها".. أثق بقدراتكم

أبدى الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة ثقته بلاعبي المنتخب السعودي تحت 23 عاماً في تقديم مستوى مميز خلال مشاركته بالأولمبياد.

وكتب بعد خسارة المنتخب السعودي نهائي كأس آسيا أمام كوريا الجنوبية 0-1: "خيرها في غيرها لنجومنا (تحت 23)، مستوى رائع وأداء مشرف طوال مشوارهم في البطولة".

وأضاف: تحقق الأهم بالوصول إلى نهائيات الألعاب الأولمبية.. وثقتي كبيرة بالأبطال في طوكيو 2020م.

الأمير عبدالعزيز الفيصل

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفيصل" للاعبي "الأخضر": "خيرها في غيرها".. أثق بقدراتكم
سبق

أبدى الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة ثقته بلاعبي المنتخب السعودي تحت 23 عاماً في تقديم مستوى مميز خلال مشاركته بالأولمبياد.

وكتب بعد خسارة المنتخب السعودي نهائي كأس آسيا أمام كوريا الجنوبية 0-1: "خيرها في غيرها لنجومنا (تحت 23)، مستوى رائع وأداء مشرف طوال مشوارهم في البطولة".

وأضاف: تحقق الأهم بالوصول إلى نهائيات الألعاب الأولمبية.. وثقتي كبيرة بالأبطال في طوكيو 2020م.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
06:54 PM

"الفيصل" للاعبي "الأخضر": "خيرها في غيرها".. أثق بقدراتكم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبدى الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة ثقته بلاعبي المنتخب السعودي تحت 23 عاماً في تقديم مستوى مميز خلال مشاركته بالأولمبياد.

وكتب بعد خسارة المنتخب السعودي نهائي كأس آسيا أمام كوريا الجنوبية 0-1: "خيرها في غيرها لنجومنا (تحت 23)، مستوى رائع وأداء مشرف طوال مشوارهم في البطولة".

وأضاف: تحقق الأهم بالوصول إلى نهائيات الألعاب الأولمبية.. وثقتي كبيرة بالأبطال في طوكيو 2020م.

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