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"الصحة" : تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 30251

شاهد.. "كشفي حائل" يشارك بتأمين 100 ألف وجبة إفطار ‎للمتأثرين من "كورونا"

عبر مبادرتي "أجر وغنيمة" و"الجسد الواحد"

(تصوير: خالد النغيمش): شارك الفريق الكشفي السعودي التطوعي بمنطقة حائل، بمبادرة أمير ‎منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز "أجر وغنيمة"؛ لتأمين 100 ألف وجبة إفطار خلال شهر ‎رمضان المبارك ‎للمتأثرين من جائحة فيروس "كورونا"، وذلك بأكثر من 100 كشاف.

وتأتي مشاركة الفريق بالمبادرة ايمانا منها بالدور الاجتماعي المطلوب منها في هذه الجائحة.

ويتسلم الفريق الكشفي وجبات الإفطار من المطاعم المُساهِمة بالمبادرة، ويقوم بتوزيع وجبات الإفطار على عدد من المواقع التي تم تحديد المستفيدين فيها كالمدارس التي تؤوي عدداً من العمالة بمدينة حائل، والتي يزيد عددهم على 1000 عامل بتلك المدارس.

كما يقوم أفراد الفريق الكشفي بإفطارهم، بالإضافة إلى عدد من العمالة التي تعمل في الأنشطة التجارية التي تم تعليق العمل خلال هذه الفترة، ورجال الأمن في النقاط الأمنية لحفظ الأمن أثناء فترة منع التجول.

إلى هذا قدّم الفريق جهوداً في مبادرة "الجسد الواحد" التي تقيمها جمعية حائل الخيرية، والتي تُعنى بتأمين السلات الغذائية للمتضررين من أزمة "كورونا"، كالعاملين في الأنشطة التجارية التي تم تعليق العمل خلال هذه الفترة، والجاليات السورية التي تكثر في حائل، فيما تقوم الفرق أيضاً بتوزيع السلات الغذائية على المواطنين المستفيدين من الجمعية الخيرية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "كشفي حائل" يشارك بتأمين 100 ألف وجبة إفطار ‎للمتأثرين من "كورونا"
سبق

(تصوير: خالد النغيمش): شارك الفريق الكشفي السعودي التطوعي بمنطقة حائل، بمبادرة أمير ‎منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز "أجر وغنيمة"؛ لتأمين 100 ألف وجبة إفطار خلال شهر ‎رمضان المبارك ‎للمتأثرين من جائحة فيروس "كورونا"، وذلك بأكثر من 100 كشاف.

وتأتي مشاركة الفريق بالمبادرة ايمانا منها بالدور الاجتماعي المطلوب منها في هذه الجائحة.

ويتسلم الفريق الكشفي وجبات الإفطار من المطاعم المُساهِمة بالمبادرة، ويقوم بتوزيع وجبات الإفطار على عدد من المواقع التي تم تحديد المستفيدين فيها كالمدارس التي تؤوي عدداً من العمالة بمدينة حائل، والتي يزيد عددهم على 1000 عامل بتلك المدارس.

كما يقوم أفراد الفريق الكشفي بإفطارهم، بالإضافة إلى عدد من العمالة التي تعمل في الأنشطة التجارية التي تم تعليق العمل خلال هذه الفترة، ورجال الأمن في النقاط الأمنية لحفظ الأمن أثناء فترة منع التجول.

إلى هذا قدّم الفريق جهوداً في مبادرة "الجسد الواحد" التي تقيمها جمعية حائل الخيرية، والتي تُعنى بتأمين السلات الغذائية للمتضررين من أزمة "كورونا"، كالعاملين في الأنشطة التجارية التي تم تعليق العمل خلال هذه الفترة، والجاليات السورية التي تكثر في حائل، فيما تقوم الفرق أيضاً بتوزيع السلات الغذائية على المواطنين المستفيدين من الجمعية الخيرية.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
05:13 PM

شاهد.. "كشفي حائل" يشارك بتأمين 100 ألف وجبة إفطار ‎للمتأثرين من "كورونا"

عبر مبادرتي "أجر وغنيمة" و"الجسد الواحد"

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خالد السليمي - حائل
0
848

(تصوير: خالد النغيمش): شارك الفريق الكشفي السعودي التطوعي بمنطقة حائل، بمبادرة أمير ‎منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز "أجر وغنيمة"؛ لتأمين 100 ألف وجبة إفطار خلال شهر ‎رمضان المبارك ‎للمتأثرين من جائحة فيروس "كورونا"، وذلك بأكثر من 100 كشاف.

وتأتي مشاركة الفريق بالمبادرة ايمانا منها بالدور الاجتماعي المطلوب منها في هذه الجائحة.

ويتسلم الفريق الكشفي وجبات الإفطار من المطاعم المُساهِمة بالمبادرة، ويقوم بتوزيع وجبات الإفطار على عدد من المواقع التي تم تحديد المستفيدين فيها كالمدارس التي تؤوي عدداً من العمالة بمدينة حائل، والتي يزيد عددهم على 1000 عامل بتلك المدارس.

كما يقوم أفراد الفريق الكشفي بإفطارهم، بالإضافة إلى عدد من العمالة التي تعمل في الأنشطة التجارية التي تم تعليق العمل خلال هذه الفترة، ورجال الأمن في النقاط الأمنية لحفظ الأمن أثناء فترة منع التجول.

إلى هذا قدّم الفريق جهوداً في مبادرة "الجسد الواحد" التي تقيمها جمعية حائل الخيرية، والتي تُعنى بتأمين السلات الغذائية للمتضررين من أزمة "كورونا"، كالعاملين في الأنشطة التجارية التي تم تعليق العمل خلال هذه الفترة، والجاليات السورية التي تكثر في حائل، فيما تقوم الفرق أيضاً بتوزيع السلات الغذائية على المواطنين المستفيدين من الجمعية الخيرية.

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