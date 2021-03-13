إصابة 4 إسرائيليين في سقوط طائرة مروحية

الشرطة تحقق في الحادث

أصيب أربعة إسرائيليين بجروح، في سقوط طائرة مروحية في منطقة مفتوحة، بالقرب من "روش بينا" شمال إسرائيل، اليوم (السبت).

وذكرت صحيفة "جوريزاليم بوست"، أن الشرطة تُحقق في أسباب الحادث؛ وفقًا لـ"الشرق".