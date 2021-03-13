إصابة 4 إسرائيليين في سقوط طائرة مروحية

أصيب أربعة إسرائيليين بجروح، في سقوط طائرة مروحية في منطقة مفتوحة، بالقرب من "روش بينا" شمال إسرائيل، اليوم (السبت).
وذكرت صحيفة "جوريزاليم بوست"، أن الشرطة تُحقق في أسباب الحادث؛ وفقًا لـ"الشرق".
أصيب أربعة إسرائيليين بجروح، في سقوط طائرة مروحية في منطقة مفتوحة، بالقرب من "روش بينا" شمال إسرائيل، اليوم (السبت).
وذكرت صحيفة "جوريزاليم بوست"، أن الشرطة تُحقق في أسباب الحادث؛ وفقًا لـ"الشرق".
أصيب أربعة إسرائيليين بجروح، في سقوط طائرة مروحية في منطقة مفتوحة، بالقرب من "روش بينا" شمال إسرائيل، اليوم (السبت).
وذكرت صحيفة "جوريزاليم بوست"، أن الشرطة تُحقق في أسباب الحادث؛ وفقًا لـ"الشرق".
أصيب أربعة إسرائيليين بجروح، في سقوط طائرة مروحية في منطقة مفتوحة، بالقرب من "روش بينا" شمال إسرائيل، اليوم (السبت).
وذكرت صحيفة "جوريزاليم بوست"، أن الشرطة تُحقق في أسباب الحادث؛ وفقًا لـ"الشرق".