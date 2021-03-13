النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 351 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 239 خلال الـ24 ساعة الماضية

إصابة 4 إسرائيليين في سقوط طائرة مروحية

الشرطة تحقق في الحادث

أصيب أربعة إسرائيليين بجروح، في سقوط طائرة مروحية في منطقة مفتوحة، بالقرب من "روش بينا" شمال إسرائيل، اليوم (السبت).

وذكرت صحيفة "جوريزاليم بوست"، أن الشرطة تُحقق في أسباب الحادث؛ وفقًا لـ"الشرق".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
إصابة 4 إسرائيليين في سقوط طائرة مروحية
سبق

أصيب أربعة إسرائيليين بجروح، في سقوط طائرة مروحية في منطقة مفتوحة، بالقرب من "روش بينا" شمال إسرائيل، اليوم (السبت).

وذكرت صحيفة "جوريزاليم بوست"، أن الشرطة تُحقق في أسباب الحادث؛ وفقًا لـ"الشرق".

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
04:27 PM

إصابة 4 إسرائيليين في سقوط طائرة مروحية

الشرطة تحقق في الحادث

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
555

أصيب أربعة إسرائيليين بجروح، في سقوط طائرة مروحية في منطقة مفتوحة، بالقرب من "روش بينا" شمال إسرائيل، اليوم (السبت).

وذكرت صحيفة "جوريزاليم بوست"، أن الشرطة تُحقق في أسباب الحادث؛ وفقًا لـ"الشرق".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,009
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,184
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,947
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,340

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة