المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي يزور السعودية وقطر والإمارات وكينيا

يبحث حل نزاع سد النهضة بشكل مقبول لكل الأطراف

‬أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، أن المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان سيزور قطر والسعودية والإمارات وكينيا هذا الأسبوع.

وذكرت الوزارة أن "فيلتمان" يعتزم خلال الجولة التي تستمر حتى السادس من يونيو (حزيران)، الاجتماع مع كبار المسؤولين؛ لبحث سبل التعاون لدعم استقرار وازدهار القرن الإفريقي بما في ذلك حل النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبي بشكل مقبول لكل الأطراف، وفقاً لـ"رويترز".