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"الأرصاد" تكثف مراقبة الطقس للطرق السريعة بين مكة والمدينة

مقاييس جودة الهواء في المستويات الآمنة.. و15 محطة للرصد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنها بدأت في تكثيف المراقبة والرصد لأجواء الطرق السريعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة استعداداً لبدء مغادرة الحجاج المتعجلين من المشاعر المقدسة يوم غد الثلاثاء ثاني أيام التشريق.

وأكد المتحدث باسم الهيئة حسين بن محمد القحطاني أن الهيئة كثفت من عمليات الرصد والمتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة لأجواء الطرق السريعة بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة باستخدام المحطات الثابتة والمتحركة وصور الأقمار الصناعية.

وقال: "الهيئة تراقب حالات الطقس باستخدام المحطات الثابتة والمتحركة، وتستفيد من 13 راداراً وقمرين صناعيين لرصد الأحوال الجوية، فيما تراقب جودة الهواء من خلال تسع محطات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وست محطات في المدينة المنورة.

وتقوم الهيئة برصد البيانات والمعلومات التي تدعم المتنبئين الجويين للقيام بالتحليل والتنبؤ بالظواهر قبل حدوثها وإرسالها إلى الجهات المعنية، وكذلك إعداد النشرات الساعية، وقياس عناصر الطقس وإعداد النشرات التحذيرية الخاصة بسلامة الطيران مع متابعة التنبيهات والتحذيرات الصادرة عن الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات وإيصالها للجهات المستفيدة.

وذكر "القحطاني" أن مقاييس جودة الهواء المرصودة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة في المستويات الآمنة ولم يتم رصد أي زيادة في نسبة تركيز الملوثات.

وأضاف: الهيئة تراقب مستويات تركيز العناصر المؤثرة على الصحة في الهواء المحيط بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، ولم يسجل أي تجاوز للحدود الآمنة لتركيز العناصر، التي يتم قياسها وفق معايير مقاييس جودة الهواء الخليجية.

وأردف: تقوم الهيئة بتزويد الجهات المعنية بمقاييس جودة الهواء وحالة الطقس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتتمكن الجهات المعنية من وضع الخطط المناسبة ضماناً لسلامة الحجاج، كما تقوم بنشر حالة جودة الهواء على جميع مناطق المملكة بما فيها منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال مؤشر جودة الهواء على موقع الهيئة الرسمي.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تسخّر كل إمكاناتها لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بالتعاون مع الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية خلال موسم الحج لهذا العام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تكثف مراقبة الطقس للطرق السريعة بين مكة والمدينة
سبق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنها بدأت في تكثيف المراقبة والرصد لأجواء الطرق السريعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة استعداداً لبدء مغادرة الحجاج المتعجلين من المشاعر المقدسة يوم غد الثلاثاء ثاني أيام التشريق.

وأكد المتحدث باسم الهيئة حسين بن محمد القحطاني أن الهيئة كثفت من عمليات الرصد والمتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة لأجواء الطرق السريعة بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة باستخدام المحطات الثابتة والمتحركة وصور الأقمار الصناعية.

وقال: "الهيئة تراقب حالات الطقس باستخدام المحطات الثابتة والمتحركة، وتستفيد من 13 راداراً وقمرين صناعيين لرصد الأحوال الجوية، فيما تراقب جودة الهواء من خلال تسع محطات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وست محطات في المدينة المنورة.

وتقوم الهيئة برصد البيانات والمعلومات التي تدعم المتنبئين الجويين للقيام بالتحليل والتنبؤ بالظواهر قبل حدوثها وإرسالها إلى الجهات المعنية، وكذلك إعداد النشرات الساعية، وقياس عناصر الطقس وإعداد النشرات التحذيرية الخاصة بسلامة الطيران مع متابعة التنبيهات والتحذيرات الصادرة عن الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات وإيصالها للجهات المستفيدة.

وذكر "القحطاني" أن مقاييس جودة الهواء المرصودة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة في المستويات الآمنة ولم يتم رصد أي زيادة في نسبة تركيز الملوثات.

وأضاف: الهيئة تراقب مستويات تركيز العناصر المؤثرة على الصحة في الهواء المحيط بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، ولم يسجل أي تجاوز للحدود الآمنة لتركيز العناصر، التي يتم قياسها وفق معايير مقاييس جودة الهواء الخليجية.

وأردف: تقوم الهيئة بتزويد الجهات المعنية بمقاييس جودة الهواء وحالة الطقس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتتمكن الجهات المعنية من وضع الخطط المناسبة ضماناً لسلامة الحجاج، كما تقوم بنشر حالة جودة الهواء على جميع مناطق المملكة بما فيها منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال مؤشر جودة الهواء على موقع الهيئة الرسمي.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تسخّر كل إمكاناتها لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بالتعاون مع الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية خلال موسم الحج لهذا العام.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
03:15 PM

"الأرصاد" تكثف مراقبة الطقس للطرق السريعة بين مكة والمدينة

مقاييس جودة الهواء في المستويات الآمنة.. و15 محطة للرصد

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عبدالله الراجحي - جدة
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنها بدأت في تكثيف المراقبة والرصد لأجواء الطرق السريعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة استعداداً لبدء مغادرة الحجاج المتعجلين من المشاعر المقدسة يوم غد الثلاثاء ثاني أيام التشريق.

وأكد المتحدث باسم الهيئة حسين بن محمد القحطاني أن الهيئة كثفت من عمليات الرصد والمتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة لأجواء الطرق السريعة بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة باستخدام المحطات الثابتة والمتحركة وصور الأقمار الصناعية.

وقال: "الهيئة تراقب حالات الطقس باستخدام المحطات الثابتة والمتحركة، وتستفيد من 13 راداراً وقمرين صناعيين لرصد الأحوال الجوية، فيما تراقب جودة الهواء من خلال تسع محطات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وست محطات في المدينة المنورة.

وتقوم الهيئة برصد البيانات والمعلومات التي تدعم المتنبئين الجويين للقيام بالتحليل والتنبؤ بالظواهر قبل حدوثها وإرسالها إلى الجهات المعنية، وكذلك إعداد النشرات الساعية، وقياس عناصر الطقس وإعداد النشرات التحذيرية الخاصة بسلامة الطيران مع متابعة التنبيهات والتحذيرات الصادرة عن الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات وإيصالها للجهات المستفيدة.

وذكر "القحطاني" أن مقاييس جودة الهواء المرصودة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة في المستويات الآمنة ولم يتم رصد أي زيادة في نسبة تركيز الملوثات.

وأضاف: الهيئة تراقب مستويات تركيز العناصر المؤثرة على الصحة في الهواء المحيط بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، ولم يسجل أي تجاوز للحدود الآمنة لتركيز العناصر، التي يتم قياسها وفق معايير مقاييس جودة الهواء الخليجية.

وأردف: تقوم الهيئة بتزويد الجهات المعنية بمقاييس جودة الهواء وحالة الطقس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتتمكن الجهات المعنية من وضع الخطط المناسبة ضماناً لسلامة الحجاج، كما تقوم بنشر حالة جودة الهواء على جميع مناطق المملكة بما فيها منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال مؤشر جودة الهواء على موقع الهيئة الرسمي.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تسخّر كل إمكاناتها لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بالتعاون مع الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية خلال موسم الحج لهذا العام.

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