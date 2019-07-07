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"الطاقة الذرية": نتابع إعلان إيران بشأن زيادة تخصيب اليورانيوم

قالت الوكالة: المفتشون سيتحقّقون من التغيرات ويبلغوننا فور تأكدهم

قالت وكالة الطاقة الذرية، اليوم الأحد، إنها أخذت علماً بالقرار الإيراني، مؤكدة أن المفتشين التابعين لها سيتحقّقون من التغيرات، وسيدلون بشهاداتهم لنا فور تأكدهم من زيادة التخصيب.

وكانت إيران قد أعلنت، اليوم الأحد، تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، وذلك خلال مؤتمر صحافي بشأن الاتفاق النووي، تمّ الإعلان خلاله عن أن طهران تعلن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم المخصب، وأنها ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بأكثر من 3.67 % "خلال ساعات".

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"الطاقة الذرية": نتابع إعلان إيران بشأن زيادة تخصيب اليورانيوم
سبق

قالت وكالة الطاقة الذرية، اليوم الأحد، إنها أخذت علماً بالقرار الإيراني، مؤكدة أن المفتشين التابعين لها سيتحقّقون من التغيرات، وسيدلون بشهاداتهم لنا فور تأكدهم من زيادة التخصيب.

وكانت إيران قد أعلنت، اليوم الأحد، تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، وذلك خلال مؤتمر صحافي بشأن الاتفاق النووي، تمّ الإعلان خلاله عن أن طهران تعلن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم المخصب، وأنها ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بأكثر من 3.67 % "خلال ساعات".

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
12:04 PM

"الطاقة الذرية": نتابع إعلان إيران بشأن زيادة تخصيب اليورانيوم

قالت الوكالة: المفتشون سيتحقّقون من التغيرات ويبلغوننا فور تأكدهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وكالة الطاقة الذرية، اليوم الأحد، إنها أخذت علماً بالقرار الإيراني، مؤكدة أن المفتشين التابعين لها سيتحقّقون من التغيرات، وسيدلون بشهاداتهم لنا فور تأكدهم من زيادة التخصيب.

وكانت إيران قد أعلنت، اليوم الأحد، تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، وذلك خلال مؤتمر صحافي بشأن الاتفاق النووي، تمّ الإعلان خلاله عن أن طهران تعلن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم المخصب، وأنها ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بأكثر من 3.67 % "خلال ساعات".

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