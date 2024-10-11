رومينيجيه: كرة القدم تواجه خطر غياب الجماهير عن الملاعب

نظرًا لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد

قال رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ بطل ألمانيا، كارل هاينز رومينيجيه: إن كرة القدم تواجه خطرًا كبيرًا إذا استمرت إقامة المباريات خلف الأبواب المغلقة دون جماهير.

وقال رومينيجيه في تصريحات لصحيفة "بيلد ام سونتاج"، الأحد: إنه في حال إلغاء الموسم نظراً لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فإن هناك عدداً من الأندية لن تنجو من تلك الأزمة.

وجرت المراحل الأخيرة من الدوري الألماني في الموسم الماضي دون جماهير، لكن حالياً تم السماح بعودة الجماهير بشكل جزئي، لكن القرار النهائي في هذا الصدد يكون في يد سلطات الصحة التي تستند قراراتها إلى معدل الإصابة بالعدوى على الصعيد المحلي.

وفي الوقت الذي تم السماح لبوروسيا دورتموند بحضور 11 ألفًا و50 مشجعًا مرتين خلال مباريات الموسم الجاري من البوندسليجا، فإنه لم يتم السماح بنفس الأمر لبايرن ميونخ حتى 25 أكتوبر على أدنى تقدير، في الوقت الذي تم السماح فيه لأندية أخرى بحضور عدد صغير من المشجعين خلال المباريات.

وأوضح رومينيجيه: "إذا لم تعد الجماهير قريباً للمدرجات أخشى أن كرة القدم ستعاني من أضرار كبيرة.. نتحدث بالفعل عن انخفاض الدخل بنحو 100 مليون يورو في كل أنحاء أوروبا، كل الأندية تخسر ما بين 50 إلى 200 مليون يورو في الموسم إذا لعبت دون جماهير، من السهل معرفة إلى أي مدى يمكن للأندية تحمل ذلك".