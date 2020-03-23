مصر.. "قرش الصحراء" يستعد لاجتياح 12 منطقة

هيئة الأرصاد الجوية حذرت من طقس اليوم الاثنين

حذرت وسائل الإعلام الرسمية في مصر من عاصفة ترابية شديدة تسمى "قرش الصحراء" ستضرب 12 منطقة في مصر.

جاء ذلك بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من طقس اليوم الاثنين.

ووفق ما أوردته صحيفة "أخبار اليوم" المحلية ستكون حالة الرياح نشطة لبعض العوامل الجوية، كما ستكون الرياح مغبرة وتثير الرمال والأتربة والشوائب العالقة في السماء، كما ستنشط على هيئة هبات على فترات منفصلة، وتكون قوتها شديدة إلى شديدة جداً.

وكانت الإدارة العامة للمرور في مصر، قد ناشدت المواطنين الالتزام بمجموعة من الإرشادات أثناء قيادة السيارات؛ بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تصل لحد العاصفة.