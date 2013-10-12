أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن قوات الأمن المكلفة بتأمين سجن مركزي قرب مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، أحبطت محاولة لتهريب الآلاف من سجناء داعش. وأوضح مصدر أن 3 عناصر من داعش فجروا سيارة مفخخة قرب السجن المركزي بحي جويران في مدينة الحسكة، الذي يقبع فيه آلاف العناصر من التنظيم الإرهابي. وأضاف المصدر أن الانفجار الذي وقع صباح السبت، أعقبه إطلاق نار كثيف بمحيط السجن، وتم اعتقال شخص مشتبه به بتدبير هذا الهجوم. ووفق ما نقلته صحيفة العين الإخبارية الإماراتية؛ أشار المصدر إلى أن المهاجمين الثلاثة اشتبكوا مع حراس السجن في محاولة منهم لاقتحامه قبل أن يلوذوا بالفرار بعد فشلهم. ويعد هذا الهجوم الأحدث الذي تشهده منطقة شمال شرقي سوريا بعد أقل من يوم على تفجير سيارة مفخخة في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية، تسبب في مقتل ستة أشخاص بينهم مدنيون، وتبنّاه تنظيم داعش الإرهابي. والأربعاء الماضي بدأت قوات تركية عدوانًا على الشمال السوري، وسط مخاوف وانتقادات دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي. وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل 262 من عناصر الجيش التركي، و22 من مقاتليها منذ بداية العدوان الذي قوبل بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.

العدوان التركي.. إحباط محاولة لتهريب آلاف الدواعش من سجن بالحسكة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-12 أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن قوات الأمن المكلفة بتأمين سجن مركزي قرب مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، أحبطت محاولة لتهريب الآلاف من سجناء داعش.



وأوضح مصدر أن 3 عناصر من داعش فجروا سيارة مفخخة قرب السجن المركزي بحي جويران في مدينة الحسكة، الذي يقبع فيه آلاف العناصر من التنظيم الإرهابي.



وأضاف المصدر أن الانفجار الذي وقع صباح السبت، أعقبه إطلاق نار كثيف بمحيط السجن، وتم اعتقال شخص مشتبه به بتدبير هذا الهجوم.



ووفق ما نقلته صحيفة العين الإخبارية الإماراتية؛ أشار المصدر إلى أن المهاجمين الثلاثة اشتبكوا مع حراس السجن في محاولة منهم لاقتحامه قبل أن يلوذوا بالفرار بعد فشلهم.



ويعد هذا الهجوم الأحدث الذي تشهده منطقة شمال شرقي سوريا بعد أقل من يوم على تفجير سيارة مفخخة في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية، تسبب في مقتل ستة أشخاص بينهم مدنيون، وتبنّاه تنظيم داعش الإرهابي.



والأربعاء الماضي بدأت قوات تركية عدوانًا على الشمال السوري، وسط مخاوف وانتقادات دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.



وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل 262 من عناصر الجيش التركي، و22 من مقاتليها منذ بداية العدوان الذي قوبل بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441 11:48 AM

العدوان التركي.. إحباط محاولة لتهريب آلاف الدواعش من سجن بالحسكة عقب انفجار سيارة مفخّخة وإطلاق نار كثيف بعد يوم من تفجيرات قامشلي





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أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن قوات الأمن المكلفة بتأمين سجن مركزي قرب مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، أحبطت محاولة لتهريب الآلاف من سجناء داعش.



وأوضح مصدر أن 3 عناصر من داعش فجروا سيارة مفخخة قرب السجن المركزي بحي جويران في مدينة الحسكة، الذي يقبع فيه آلاف العناصر من التنظيم الإرهابي.



وأضاف المصدر أن الانفجار الذي وقع صباح السبت، أعقبه إطلاق نار كثيف بمحيط السجن، وتم اعتقال شخص مشتبه به بتدبير هذا الهجوم.



ووفق ما نقلته صحيفة العين الإخبارية الإماراتية؛ أشار المصدر إلى أن المهاجمين الثلاثة اشتبكوا مع حراس السجن في محاولة منهم لاقتحامه قبل أن يلوذوا بالفرار بعد فشلهم.



ويعد هذا الهجوم الأحدث الذي تشهده منطقة شمال شرقي سوريا بعد أقل من يوم على تفجير سيارة مفخخة في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية، تسبب في مقتل ستة أشخاص بينهم مدنيون، وتبنّاه تنظيم داعش الإرهابي.



والأربعاء الماضي بدأت قوات تركية عدوانًا على الشمال السوري، وسط مخاوف وانتقادات دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.



وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل 262 من عناصر الجيش التركي، و22 من مقاتليها منذ بداية العدوان الذي قوبل بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.