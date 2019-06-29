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"الغذاء والدواء" تحتفي باليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

نظّمت فعالية للتأكيد على تذليل التحديات التي قد تواجه أصحابها

نظّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، في مقرها الرئيس بمدينة الرياض يومَي الأحد والإثنين الماضيين، فعالية استهدفت المنشآت متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، تزامناً مع اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يوافق 27 يونيو من كل عام.

وهدفت الفعالية التي أُقيمت بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، إلى تعزيز دور "الغذاء والدواء" الإستراتيجي في دعم وتنمية الأعمال الخاصة بالأنشطة المتعلقة بمجالات اختصاصها "الغذاء، الدواء، الأجهزة والمنتجات الطبية، الأعلاف، والتجميل"، وتذليل التحديات التي قد تواجه أصحاب تلك المنشآت، ورفع الوعي لديهم بسياسات وإجراءات "الهيئة" بما يضمن ممارستهم أعمالهم بالشكل الصحيح.

وشارك في الفعالية 86 من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت المستهدفة، تعرّفوا من خلالها على الخطوات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط التجاري من تسجيل وترخيص واستيراد وفسح المنتجات، والحصول على مساعدة لتجاوز مراحل التأسيس الأولية، تضمنت جلسات استشارية وإرشادية بحضور أخصائيين من ذوي الخبرة والكفاءة في "الهيئة".

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" تحتفي باليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
سبق

نظّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، في مقرها الرئيس بمدينة الرياض يومَي الأحد والإثنين الماضيين، فعالية استهدفت المنشآت متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، تزامناً مع اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يوافق 27 يونيو من كل عام.

وهدفت الفعالية التي أُقيمت بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، إلى تعزيز دور "الغذاء والدواء" الإستراتيجي في دعم وتنمية الأعمال الخاصة بالأنشطة المتعلقة بمجالات اختصاصها "الغذاء، الدواء، الأجهزة والمنتجات الطبية، الأعلاف، والتجميل"، وتذليل التحديات التي قد تواجه أصحاب تلك المنشآت، ورفع الوعي لديهم بسياسات وإجراءات "الهيئة" بما يضمن ممارستهم أعمالهم بالشكل الصحيح.

وشارك في الفعالية 86 من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت المستهدفة، تعرّفوا من خلالها على الخطوات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط التجاري من تسجيل وترخيص واستيراد وفسح المنتجات، والحصول على مساعدة لتجاوز مراحل التأسيس الأولية، تضمنت جلسات استشارية وإرشادية بحضور أخصائيين من ذوي الخبرة والكفاءة في "الهيئة".

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
01:59 PM

"الغذاء والدواء" تحتفي باليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

نظّمت فعالية للتأكيد على تذليل التحديات التي قد تواجه أصحابها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نظّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، في مقرها الرئيس بمدينة الرياض يومَي الأحد والإثنين الماضيين، فعالية استهدفت المنشآت متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، تزامناً مع اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يوافق 27 يونيو من كل عام.

وهدفت الفعالية التي أُقيمت بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، إلى تعزيز دور "الغذاء والدواء" الإستراتيجي في دعم وتنمية الأعمال الخاصة بالأنشطة المتعلقة بمجالات اختصاصها "الغذاء، الدواء، الأجهزة والمنتجات الطبية، الأعلاف، والتجميل"، وتذليل التحديات التي قد تواجه أصحاب تلك المنشآت، ورفع الوعي لديهم بسياسات وإجراءات "الهيئة" بما يضمن ممارستهم أعمالهم بالشكل الصحيح.

وشارك في الفعالية 86 من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت المستهدفة، تعرّفوا من خلالها على الخطوات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط التجاري من تسجيل وترخيص واستيراد وفسح المنتجات، والحصول على مساعدة لتجاوز مراحل التأسيس الأولية، تضمنت جلسات استشارية وإرشادية بحضور أخصائيين من ذوي الخبرة والكفاءة في "الهيئة".

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