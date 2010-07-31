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أمير الشمالية يستقبل القيادات الأمنية بالمنطقة بمناسبة عيد الأضحى

سائلًا المولى عز وجل أن يُديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بصالة الاستقبالات الرئيسية بالإمارة اليوم، القيادات الأمنية والعسكرية بمختلف القطاعات الذين قَدِموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وبادل أمير منطقة الحدود الشمالية الجميعَ التهنئة بهذه المناسبة، سائلًا الله تعالى دوام التوفيق والسداد للقطاعات العسكرية كافة، في كل ما تقوم به وتبذله من جهود وأعمال هي محل تقدير واعتزاز الجميع.

ونقل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان للجميع تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ معربًا عن تهنئته للجميع بهذه المناسبة، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان وأن يبارك وينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، ويعين وينصر دروع هذا الوطن وأبناءه في كل مكان، وأن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد حفظهما الله.

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الشمالية يستقبل القيادات الأمنية بالمنطقة بمناسبة عيد الأضحى
سبق

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بصالة الاستقبالات الرئيسية بالإمارة اليوم، القيادات الأمنية والعسكرية بمختلف القطاعات الذين قَدِموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وبادل أمير منطقة الحدود الشمالية الجميعَ التهنئة بهذه المناسبة، سائلًا الله تعالى دوام التوفيق والسداد للقطاعات العسكرية كافة، في كل ما تقوم به وتبذله من جهود وأعمال هي محل تقدير واعتزاز الجميع.

ونقل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان للجميع تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ معربًا عن تهنئته للجميع بهذه المناسبة، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان وأن يبارك وينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، ويعين وينصر دروع هذا الوطن وأبناءه في كل مكان، وأن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد حفظهما الله.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
11:39 AM

أمير الشمالية يستقبل القيادات الأمنية بالمنطقة بمناسبة عيد الأضحى

سائلًا المولى عز وجل أن يُديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بصالة الاستقبالات الرئيسية بالإمارة اليوم، القيادات الأمنية والعسكرية بمختلف القطاعات الذين قَدِموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وبادل أمير منطقة الحدود الشمالية الجميعَ التهنئة بهذه المناسبة، سائلًا الله تعالى دوام التوفيق والسداد للقطاعات العسكرية كافة، في كل ما تقوم به وتبذله من جهود وأعمال هي محل تقدير واعتزاز الجميع.

ونقل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان للجميع تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ معربًا عن تهنئته للجميع بهذه المناسبة، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان وأن يبارك وينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، ويعين وينصر دروع هذا الوطن وأبناءه في كل مكان، وأن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد حفظهما الله.

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