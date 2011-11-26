النيابة تحذر: الدخول إلى "حافز" من شخص غير مصرح له جريمة معلوماتية عقوبتها السجن والغرامة

أكدت النيابة العامة أن الدخول إلى ⁧‫"حافز" ‬⁩ من شخص غير مصرح له يعد جريمة معلوماتية موجبة لعقوبة السجن والغرامة أو إحداهما.

وأوضحت أن العقوبة تشمل كل من ساهم في ارتكاب هذه الأفعال.