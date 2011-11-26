النيابة تحذر: الدخول إلى "حافز" من شخص غير مصرح له جريمة معلوماتية عقوبتها السجن والغرامة

أكدت النيابة العامة أن الدخول إلى "حافز" من شخص غير مصرح له يعد جريمة معلوماتية موجبة لعقوبة السجن والغرامة أو إحداهما.
وأوضحت أن العقوبة تشمل كل من ساهم في ارتكاب هذه الأفعال.
أكدت النيابة العامة أن الدخول إلى "حافز" من شخص غير مصرح له يعد جريمة معلوماتية موجبة لعقوبة السجن والغرامة أو إحداهما.
وأوضحت أن العقوبة تشمل كل من ساهم في ارتكاب هذه الأفعال.
أكدت النيابة العامة أن الدخول إلى "حافز" من شخص غير مصرح له يعد جريمة معلوماتية موجبة لعقوبة السجن والغرامة أو إحداهما.
وأوضحت أن العقوبة تشمل كل من ساهم في ارتكاب هذه الأفعال.
أكدت النيابة العامة أن الدخول إلى "حافز" من شخص غير مصرح له يعد جريمة معلوماتية موجبة لعقوبة السجن والغرامة أو إحداهما.
وأوضحت أن العقوبة تشمل كل من ساهم في ارتكاب هذه الأفعال.