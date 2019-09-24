"أسود يالسعودية".. هدية "النشامى" الأردنيين للشعب السعودي في اليوم الوطني

لقي العمل انتشارًا واسعًا لدى السعوديين الذين عبَّروا عن شكرهم لإخوانهم بالأردن

شارك الشعب الأردني الشقيق أشقاءه بالمملكة العربية السعودية احتفالاتهم هذه الأيام بذكرى "اليوم الوطني الـ89"، وذلك عبر أغنية وطنية بعنوان "أسود يالسعودية"، وهي من كلمات وإنتاج "منور الدعجة"، وأداء الفنانَين الأردنيَّين "وسام اللوزي وحسام اللوزي".

وفي التفاصيل، لقي هذا العمل الذي قدمه "النشامى" الأردنيون انتشارًا واسعًا لدى السعوديين الذين عبّروا عن شكرهم لإخوانهم بالمملكة الأردنية لهذه المبادرة الرائعة، وللكلمات الحماسية التي يحتويها هذا العمل الرائع، داعين الله سبحانه أن يديم علاقات المحبة وأواصر الأخوّة بين شعبَي البلدَين الشقيقَين اللذين تربطهما علاقات الجوار والعروبة والدين، وجميع الوطن العربي.



يُذكر أن "النشامى" هو وصف يطلق على الأردنيين عامة، والمنتخب الأردني على وجه الخصوص، وهي كلمة تعني الشجاعة والشهامة والنخوة، وهي صفات يتميز بها الشعب الأردني الشقيق.