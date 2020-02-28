النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إتمام" يعلن اعتماد 14 مخططًا خلال يناير

بمساحة إجمالية 36.801.759 مليون م2

أنهى مركز خدمات المطورين "إتمام"، شهر يناير الماضي، اعتماد 14 مخططًا بمساحة إجمالية بلغت 36.801.759 مليون م2 بمختلف مناطق المملكة.

يأتي ذلك انطلاقًا من الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين، إضافة إلى تقديم العديد من الخدمات للمطورين.

وأكد مدير عام مركز "إتمام" المهندس عبدالوهاب بن مسفر القحطاني، الدورَ الاستراتيجي الذي يمارسه مركز خدمات المطورين "إتمام"، كمبادرة حكومية هدفها تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية؛ مما يُسهم في توفير الخيارات السكنية للمواطنين والمستفيدين، وزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة.

وتَصَدّرت المنطقة الشرقية من حيث مساحة اعتماد المخططات؛ حيث بلغت 15.1 مليون م2، تلتها منطقة جازان بمساحة تجاوزت 10.4 مليون م2، وجاءت منطقة عسير ثالثًا بأكثر من 8 مليون م2.

وضِمن الخدمات الأخرى التي يقدّمها مركز خدمات المطورين "إتمام" للمطورين وأصحاب المشروعات السكنية؛ أنجَزَ المركز في شهر يناير 2020، طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ عددها 1565 وحدة.

وقد قام المركز بالربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء عن طريق منصته الإلكترونية في مختلف مناطق المملكة؛ انطلاقًا من الهدف الاستراتيجي للمركز بتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتقديم خدمات المطور العقاري.

ويُعَد مركز خدمات المطورين العقاريين، أحدَ برامج وزارة الإسكان الهادفة لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب؛ مما ينتج عنه رفع لنسبة تملّك المساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشروعات السكنية.

مركز خدمات المطورين إتمام القطاع العقاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إتمام" يعلن اعتماد 14 مخططًا خلال يناير
سبق

أنهى مركز خدمات المطورين "إتمام"، شهر يناير الماضي، اعتماد 14 مخططًا بمساحة إجمالية بلغت 36.801.759 مليون م2 بمختلف مناطق المملكة.

يأتي ذلك انطلاقًا من الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين، إضافة إلى تقديم العديد من الخدمات للمطورين.

وأكد مدير عام مركز "إتمام" المهندس عبدالوهاب بن مسفر القحطاني، الدورَ الاستراتيجي الذي يمارسه مركز خدمات المطورين "إتمام"، كمبادرة حكومية هدفها تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية؛ مما يُسهم في توفير الخيارات السكنية للمواطنين والمستفيدين، وزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة.

وتَصَدّرت المنطقة الشرقية من حيث مساحة اعتماد المخططات؛ حيث بلغت 15.1 مليون م2، تلتها منطقة جازان بمساحة تجاوزت 10.4 مليون م2، وجاءت منطقة عسير ثالثًا بأكثر من 8 مليون م2.

وضِمن الخدمات الأخرى التي يقدّمها مركز خدمات المطورين "إتمام" للمطورين وأصحاب المشروعات السكنية؛ أنجَزَ المركز في شهر يناير 2020، طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ عددها 1565 وحدة.

وقد قام المركز بالربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء عن طريق منصته الإلكترونية في مختلف مناطق المملكة؛ انطلاقًا من الهدف الاستراتيجي للمركز بتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتقديم خدمات المطور العقاري.

ويُعَد مركز خدمات المطورين العقاريين، أحدَ برامج وزارة الإسكان الهادفة لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب؛ مما ينتج عنه رفع لنسبة تملّك المساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشروعات السكنية.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
03:02 PM

"إتمام" يعلن اعتماد 14 مخططًا خلال يناير

بمساحة إجمالية 36.801.759 مليون م2

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
873

أنهى مركز خدمات المطورين "إتمام"، شهر يناير الماضي، اعتماد 14 مخططًا بمساحة إجمالية بلغت 36.801.759 مليون م2 بمختلف مناطق المملكة.

يأتي ذلك انطلاقًا من الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين، إضافة إلى تقديم العديد من الخدمات للمطورين.

وأكد مدير عام مركز "إتمام" المهندس عبدالوهاب بن مسفر القحطاني، الدورَ الاستراتيجي الذي يمارسه مركز خدمات المطورين "إتمام"، كمبادرة حكومية هدفها تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية؛ مما يُسهم في توفير الخيارات السكنية للمواطنين والمستفيدين، وزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة.

وتَصَدّرت المنطقة الشرقية من حيث مساحة اعتماد المخططات؛ حيث بلغت 15.1 مليون م2، تلتها منطقة جازان بمساحة تجاوزت 10.4 مليون م2، وجاءت منطقة عسير ثالثًا بأكثر من 8 مليون م2.

وضِمن الخدمات الأخرى التي يقدّمها مركز خدمات المطورين "إتمام" للمطورين وأصحاب المشروعات السكنية؛ أنجَزَ المركز في شهر يناير 2020، طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ عددها 1565 وحدة.

وقد قام المركز بالربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء عن طريق منصته الإلكترونية في مختلف مناطق المملكة؛ انطلاقًا من الهدف الاستراتيجي للمركز بتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتقديم خدمات المطور العقاري.

ويُعَد مركز خدمات المطورين العقاريين، أحدَ برامج وزارة الإسكان الهادفة لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب؛ مما ينتج عنه رفع لنسبة تملّك المساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشروعات السكنية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,866
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,434
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,735
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,999

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة