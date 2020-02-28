"إتمام" يعلن اعتماد 14 مخططًا خلال يناير

بمساحة إجمالية 36.801.759 مليون م2

أنهى مركز خدمات المطورين "إتمام"، شهر يناير الماضي، اعتماد 14 مخططًا بمساحة إجمالية بلغت 36.801.759 مليون م2 بمختلف مناطق المملكة.

يأتي ذلك انطلاقًا من الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين، إضافة إلى تقديم العديد من الخدمات للمطورين.

وأكد مدير عام مركز "إتمام" المهندس عبدالوهاب بن مسفر القحطاني، الدورَ الاستراتيجي الذي يمارسه مركز خدمات المطورين "إتمام"، كمبادرة حكومية هدفها تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية؛ مما يُسهم في توفير الخيارات السكنية للمواطنين والمستفيدين، وزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة.

وتَصَدّرت المنطقة الشرقية من حيث مساحة اعتماد المخططات؛ حيث بلغت 15.1 مليون م2، تلتها منطقة جازان بمساحة تجاوزت 10.4 مليون م2، وجاءت منطقة عسير ثالثًا بأكثر من 8 مليون م2.

وضِمن الخدمات الأخرى التي يقدّمها مركز خدمات المطورين "إتمام" للمطورين وأصحاب المشروعات السكنية؛ أنجَزَ المركز في شهر يناير 2020، طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ عددها 1565 وحدة.

وقد قام المركز بالربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء عن طريق منصته الإلكترونية في مختلف مناطق المملكة؛ انطلاقًا من الهدف الاستراتيجي للمركز بتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتقديم خدمات المطور العقاري.

ويُعَد مركز خدمات المطورين العقاريين، أحدَ برامج وزارة الإسكان الهادفة لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب؛ مما ينتج عنه رفع لنسبة تملّك المساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشروعات السكنية.