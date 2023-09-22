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شاهد من أعماق نيوم.. وطنية أصغر غواص عربي تتحدى رافعة راية "القمة"

صورة القيادة عالية ترافقه ونبضات قلبه تنطق حبًّا وولاء في مشهد جليّ للتحدى

في مشهد حب وتحدٍّ من تحت الأعماق، رفع الطفل الغواص بتال بن عبدالرحمن الأحمري، لوحةً كتب عليها "همة حتى القمة"؛ حملها ليؤكد أنها ليست شعارًا فقط؛ وليثبت ما يُكِنه قلبه ونبضاته للوطن وقيادته من حب وولاء وانتماء.
فمن أعماق البحر الأحمر، وتحديدًا في منطقة نيوم، انطلقت همة "الأحمري" لتسبق سنوات عمره الـ10؛ رافعًا صورتيْ قائد الوطن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله؛ مقدمًا التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة والشعب السعودي باليوم الوطني 89 للمملكة، تحت شعار ‏"همة حتى القمة".
ونوّه "الأحمري" بالدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية للإنسان والمكان على كل شبر من ثرى الوطن الغالي؛ مقدمًا الشكر والتقدير للمدرب موسى مشيخي الذي رافَقَه في أعماق البحر الأحمر ليبدي مشاعر الفرح والاعتزاز بالوطن؛ داعيًا الله أن يحفظ للوطن قيادته الرشيدة، وأن يُديم أمنه واستقراره وازدهاره.
يُذكر أن الطفل بتال الأحمري، خطَف لقب أصغر غواص بالعالم العربي، ضِمن حفل تكريمي شهدته مدينة شرم الشيخ في مصر العام الماضي، ودخل موسوعة "المنجزين العرب" للأرقام القياسية.

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شاهد من أعماق نيوم.. وطنية أصغر غواص عربي تتحدى رافعة راية "القمة"
سبق

في مشهد حب وتحدٍّ من تحت الأعماق، رفع الطفل الغواص بتال بن عبدالرحمن الأحمري، لوحةً كتب عليها "همة حتى القمة"؛ حملها ليؤكد أنها ليست شعارًا فقط؛ وليثبت ما يُكِنه قلبه ونبضاته للوطن وقيادته من حب وولاء وانتماء.
فمن أعماق البحر الأحمر، وتحديدًا في منطقة نيوم، انطلقت همة "الأحمري" لتسبق سنوات عمره الـ10؛ رافعًا صورتيْ قائد الوطن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله؛ مقدمًا التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة والشعب السعودي باليوم الوطني 89 للمملكة، تحت شعار ‏"همة حتى القمة".
ونوّه "الأحمري" بالدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية للإنسان والمكان على كل شبر من ثرى الوطن الغالي؛ مقدمًا الشكر والتقدير للمدرب موسى مشيخي الذي رافَقَه في أعماق البحر الأحمر ليبدي مشاعر الفرح والاعتزاز بالوطن؛ داعيًا الله أن يحفظ للوطن قيادته الرشيدة، وأن يُديم أمنه واستقراره وازدهاره.
يُذكر أن الطفل بتال الأحمري، خطَف لقب أصغر غواص بالعالم العربي، ضِمن حفل تكريمي شهدته مدينة شرم الشيخ في مصر العام الماضي، ودخل موسوعة "المنجزين العرب" للأرقام القياسية.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
01:41 PM
اخر تعديل
22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
04:06 PM

شاهد من أعماق نيوم.. وطنية أصغر غواص عربي تتحدى رافعة راية "القمة"

صورة القيادة عالية ترافقه ونبضات قلبه تنطق حبًّا وولاء في مشهد جليّ للتحدى

A A A
نواف الغضوري - تبوك
11
6,880

في مشهد حب وتحدٍّ من تحت الأعماق، رفع الطفل الغواص بتال بن عبدالرحمن الأحمري، لوحةً كتب عليها "همة حتى القمة"؛ حملها ليؤكد أنها ليست شعارًا فقط؛ وليثبت ما يُكِنه قلبه ونبضاته للوطن وقيادته من حب وولاء وانتماء.
فمن أعماق البحر الأحمر، وتحديدًا في منطقة نيوم، انطلقت همة "الأحمري" لتسبق سنوات عمره الـ10؛ رافعًا صورتيْ قائد الوطن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله؛ مقدمًا التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة والشعب السعودي باليوم الوطني 89 للمملكة، تحت شعار ‏"همة حتى القمة".
ونوّه "الأحمري" بالدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية للإنسان والمكان على كل شبر من ثرى الوطن الغالي؛ مقدمًا الشكر والتقدير للمدرب موسى مشيخي الذي رافَقَه في أعماق البحر الأحمر ليبدي مشاعر الفرح والاعتزاز بالوطن؛ داعيًا الله أن يحفظ للوطن قيادته الرشيدة، وأن يُديم أمنه واستقراره وازدهاره.
يُذكر أن الطفل بتال الأحمري، خطَف لقب أصغر غواص بالعالم العربي، ضِمن حفل تكريمي شهدته مدينة شرم الشيخ في مصر العام الماضي، ودخل موسوعة "المنجزين العرب" للأرقام القياسية.

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