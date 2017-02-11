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تظاهر بأنه مصاب بـ"كورونا".. فأثار الذعر لركاب مترو موسكو

دفع الشرطة الروسية لإلقاء القبض عليه

حاول شاب إثارة الذعر في نفوس الركاب في مترو موسكو بعد أن تظاهر بأنه مصاب بأعراض فيروس "كورونا"؛ وهو ما دعا الشرطة الروسية لإلقاء القبض عليه.

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، فقد قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، إنه بعد المراقبة ومتابعة وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على شاب؛ انتهك قواعد النظام العام في مترو الأنفاق بمدينة موسكو.

وتفاصيل الواقعة تقول إن الشاب دخل هو وأصدقاؤه إلى إحدى عربات القطار في مترو العاصمة الروسية موسكو مرتديًا قناعًا طبيًّا، وبدأ بالتظاهر بالإعياء الشديد.

بعدها ألقى بنفسه على الأرض بين ركاب المقصورة، وبدأ يرتجف؛ ليحاول خداعهم وإقناعهم بأنه مصاب بالمرض، فيما علا صراخ صديقه: "فيروس كورونا هنا.. اخرجوا بسرعة"؛ ما أثار حالة من الذعر والهلع الشديد بين الناس.

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تظاهر بأنه مصاب بـ"كورونا".. فأثار الذعر لركاب مترو موسكو
سبق

حاول شاب إثارة الذعر في نفوس الركاب في مترو موسكو بعد أن تظاهر بأنه مصاب بأعراض فيروس "كورونا"؛ وهو ما دعا الشرطة الروسية لإلقاء القبض عليه.

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، فقد قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، إنه بعد المراقبة ومتابعة وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على شاب؛ انتهك قواعد النظام العام في مترو الأنفاق بمدينة موسكو.

وتفاصيل الواقعة تقول إن الشاب دخل هو وأصدقاؤه إلى إحدى عربات القطار في مترو العاصمة الروسية موسكو مرتديًا قناعًا طبيًّا، وبدأ بالتظاهر بالإعياء الشديد.

بعدها ألقى بنفسه على الأرض بين ركاب المقصورة، وبدأ يرتجف؛ ليحاول خداعهم وإقناعهم بأنه مصاب بالمرض، فيما علا صراخ صديقه: "فيروس كورونا هنا.. اخرجوا بسرعة"؛ ما أثار حالة من الذعر والهلع الشديد بين الناس.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
08:27 PM

تظاهر بأنه مصاب بـ"كورونا".. فأثار الذعر لركاب مترو موسكو

دفع الشرطة الروسية لإلقاء القبض عليه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حاول شاب إثارة الذعر في نفوس الركاب في مترو موسكو بعد أن تظاهر بأنه مصاب بأعراض فيروس "كورونا"؛ وهو ما دعا الشرطة الروسية لإلقاء القبض عليه.

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، فقد قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، إنه بعد المراقبة ومتابعة وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على شاب؛ انتهك قواعد النظام العام في مترو الأنفاق بمدينة موسكو.

وتفاصيل الواقعة تقول إن الشاب دخل هو وأصدقاؤه إلى إحدى عربات القطار في مترو العاصمة الروسية موسكو مرتديًا قناعًا طبيًّا، وبدأ بالتظاهر بالإعياء الشديد.

بعدها ألقى بنفسه على الأرض بين ركاب المقصورة، وبدأ يرتجف؛ ليحاول خداعهم وإقناعهم بأنه مصاب بالمرض، فيما علا صراخ صديقه: "فيروس كورونا هنا.. اخرجوا بسرعة"؛ ما أثار حالة من الذعر والهلع الشديد بين الناس.

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