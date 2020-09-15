النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وسط تزايد إصابات "كورونا".. كندا لا تستبعد فرض إغلاق كامل جديد

"هاجدو" أشارت إلى استعداد الحكومة لمواجهة الفيروس

لم تستبعد وزيرة الصحة الكندية باتي هاجدو اليوم الثلاثاء فرض عزل عام كامل آخر إذا دعت الحاجة لذلك وسط ارتفاع في حالات الإصابة الجديدة بمرض "كوفيد- 19".

وقالت "هاجدو" للصحفيين: "نرى الأعداد ترتفع، لكن فرض عزل عام اقتصادي كامل سيكون صعبًا للغاية بالنسبة لهذا البلد. لا نستبعد ذلك لأننا سنحمي صحة الكنديين، وسنفعل كل ما يتطلبه ذلك".

وأشارت إلى أن الحكومة مستعدة لمواجهة الفيروس بشكل أكبر بكثير مما كان عليه الحال خلال الموجة الأولى، وفقًا لـ"رويترز".

وجاءت تصريحات "هاجدو" بعد تعهدها في ساعة متأخرة من مساء أمس باتخاذ موقف حاسم لمواجهة تفشي المرض.

وأعلنت كندا تسجيل 1351 حالة إصابة جديدة في أمس، وهي أعلى إصابات يومية منذ أول مايو (أيار)، وسط إعادة فتح المدارس، وزيادات الإصابات المرتبطة بالتجمعات الكبيرة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
وسط تزايد إصابات "كورونا".. كندا لا تستبعد فرض إغلاق كامل جديد
سبق

لم تستبعد وزيرة الصحة الكندية باتي هاجدو اليوم الثلاثاء فرض عزل عام كامل آخر إذا دعت الحاجة لذلك وسط ارتفاع في حالات الإصابة الجديدة بمرض "كوفيد- 19".

وقالت "هاجدو" للصحفيين: "نرى الأعداد ترتفع، لكن فرض عزل عام اقتصادي كامل سيكون صعبًا للغاية بالنسبة لهذا البلد. لا نستبعد ذلك لأننا سنحمي صحة الكنديين، وسنفعل كل ما يتطلبه ذلك".

وأشارت إلى أن الحكومة مستعدة لمواجهة الفيروس بشكل أكبر بكثير مما كان عليه الحال خلال الموجة الأولى، وفقًا لـ"رويترز".

وجاءت تصريحات "هاجدو" بعد تعهدها في ساعة متأخرة من مساء أمس باتخاذ موقف حاسم لمواجهة تفشي المرض.

وأعلنت كندا تسجيل 1351 حالة إصابة جديدة في أمس، وهي أعلى إصابات يومية منذ أول مايو (أيار)، وسط إعادة فتح المدارس، وزيادات الإصابات المرتبطة بالتجمعات الكبيرة.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
10:08 PM

وسط تزايد إصابات "كورونا".. كندا لا تستبعد فرض إغلاق كامل جديد

"هاجدو" أشارت إلى استعداد الحكومة لمواجهة الفيروس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,542

لم تستبعد وزيرة الصحة الكندية باتي هاجدو اليوم الثلاثاء فرض عزل عام كامل آخر إذا دعت الحاجة لذلك وسط ارتفاع في حالات الإصابة الجديدة بمرض "كوفيد- 19".

وقالت "هاجدو" للصحفيين: "نرى الأعداد ترتفع، لكن فرض عزل عام اقتصادي كامل سيكون صعبًا للغاية بالنسبة لهذا البلد. لا نستبعد ذلك لأننا سنحمي صحة الكنديين، وسنفعل كل ما يتطلبه ذلك".

وأشارت إلى أن الحكومة مستعدة لمواجهة الفيروس بشكل أكبر بكثير مما كان عليه الحال خلال الموجة الأولى، وفقًا لـ"رويترز".

وجاءت تصريحات "هاجدو" بعد تعهدها في ساعة متأخرة من مساء أمس باتخاذ موقف حاسم لمواجهة تفشي المرض.

وأعلنت كندا تسجيل 1351 حالة إصابة جديدة في أمس، وهي أعلى إصابات يومية منذ أول مايو (أيار)، وسط إعادة فتح المدارس، وزيادات الإصابات المرتبطة بالتجمعات الكبيرة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,038
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,944
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,682
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,590

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة