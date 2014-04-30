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الأهلي يواجه الفيصلي وديًا الاثنين .. والجبال يكثف الجرعات التكتيكية

استعدادًا لمواجهتي دور الـ 16 لدوري الأبطال

عمد التونسي فتحي الجبال مدرب فريق الأهلي إلى تكثيف الجرعات التكتيكية، عندما أجرى مناورة فنية على منتصف الملعب، اشتملت على العديد من التعليمات والتوجيهات الفنية.

ويأتي ذلك قبل خوض الفريق مواجهتين أمام السد القطري في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

وقد تقرر أن تغادر بعثة الفريق إلى مدينة الرياض مساء يوم غدٍ الأحد، استعدادًا لخوض مباراة ودية أمام فريق الفيصلي مساء يوم الاثنين المقبل على ملعب نادي الشباب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يواجه الفيصلي وديًا الاثنين .. والجبال يكثف الجرعات التكتيكية
سبق

عمد التونسي فتحي الجبال مدرب فريق الأهلي إلى تكثيف الجرعات التكتيكية، عندما أجرى مناورة فنية على منتصف الملعب، اشتملت على العديد من التعليمات والتوجيهات الفنية.

ويأتي ذلك قبل خوض الفريق مواجهتين أمام السد القطري في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

وقد تقرر أن تغادر بعثة الفريق إلى مدينة الرياض مساء يوم غدٍ الأحد، استعدادًا لخوض مباراة ودية أمام فريق الفيصلي مساء يوم الاثنين المقبل على ملعب نادي الشباب.

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
10:12 PM

الأهلي يواجه الفيصلي وديًا الاثنين .. والجبال يكثف الجرعات التكتيكية

استعدادًا لمواجهتي دور الـ 16 لدوري الأبطال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,943

عمد التونسي فتحي الجبال مدرب فريق الأهلي إلى تكثيف الجرعات التكتيكية، عندما أجرى مناورة فنية على منتصف الملعب، اشتملت على العديد من التعليمات والتوجيهات الفنية.

ويأتي ذلك قبل خوض الفريق مواجهتين أمام السد القطري في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

وقد تقرر أن تغادر بعثة الفريق إلى مدينة الرياض مساء يوم غدٍ الأحد، استعدادًا لخوض مباراة ودية أمام فريق الفيصلي مساء يوم الاثنين المقبل على ملعب نادي الشباب.

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