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"الصحة" تعلن تسجيل 2692 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 237803

لأول مرة منذ 10 مارس.. لا وفيات بـ"كورونا" في بلجيكا

الحكومة تجتمع غدًا لبحث تخفيف الإجراءات

لم تسجل بلجيكا اليوم (الثلاثاء) أي حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة المنقضية؛ وذلك لأول مرة منذ العاشر من مارس الماضي، بعدما كانت أكثر الدول متوسطة الحجم تضررًا بالفيروس.

وتوقف إجمالي عدد الوفيات التي سجلها المعهد الوطني للصحة عند 9.787 وفاة، وفي بلد يبلغ تعداده 11.5 مليون نسمة؛ يعني هذا أن معدل الوفاة هو 850 حالة بين كل مليون مواطن، وهو أسوأ معدل في العالم باستبعاد دويلة سان مارينو، وبلغت الذروة 343 وفاة خلال 24 ساعة، وكان ذلك في 12 أبريل وفقًا لـ"رويترز".

واستقر منحنى الإصابات المؤكدة بشكل كبير، وبلغ الإجمالي 62781 إصابة؛ إلا أن المتوسط اليومي للإصابات الجديدة خلال السبعة أيام الماضية وهو 95 إصابة، كان أزيد بنسبة 11% عن الأسبوع السابق.

وتجتمع الحكومة البلجيكية غدًا لمناقشة تخفيف المزيد من القيود، بعدما جعلت وضع الكمامة إجباريًّا لدخول المحلات التجارية ودور السينما والمتاحف في العاشر من يوليو.

فيروس كورونا الجديد

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لأول مرة منذ 10 مارس.. لا وفيات بـ"كورونا" في بلجيكا
سبق

لم تسجل بلجيكا اليوم (الثلاثاء) أي حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة المنقضية؛ وذلك لأول مرة منذ العاشر من مارس الماضي، بعدما كانت أكثر الدول متوسطة الحجم تضررًا بالفيروس.

وتوقف إجمالي عدد الوفيات التي سجلها المعهد الوطني للصحة عند 9.787 وفاة، وفي بلد يبلغ تعداده 11.5 مليون نسمة؛ يعني هذا أن معدل الوفاة هو 850 حالة بين كل مليون مواطن، وهو أسوأ معدل في العالم باستبعاد دويلة سان مارينو، وبلغت الذروة 343 وفاة خلال 24 ساعة، وكان ذلك في 12 أبريل وفقًا لـ"رويترز".

واستقر منحنى الإصابات المؤكدة بشكل كبير، وبلغ الإجمالي 62781 إصابة؛ إلا أن المتوسط اليومي للإصابات الجديدة خلال السبعة أيام الماضية وهو 95 إصابة، كان أزيد بنسبة 11% عن الأسبوع السابق.

وتجتمع الحكومة البلجيكية غدًا لمناقشة تخفيف المزيد من القيود، بعدما جعلت وضع الكمامة إجباريًّا لدخول المحلات التجارية ودور السينما والمتاحف في العاشر من يوليو.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
05:38 PM

لأول مرة منذ 10 مارس.. لا وفيات بـ"كورونا" في بلجيكا

الحكومة تجتمع غدًا لبحث تخفيف الإجراءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لم تسجل بلجيكا اليوم (الثلاثاء) أي حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة المنقضية؛ وذلك لأول مرة منذ العاشر من مارس الماضي، بعدما كانت أكثر الدول متوسطة الحجم تضررًا بالفيروس.

وتوقف إجمالي عدد الوفيات التي سجلها المعهد الوطني للصحة عند 9.787 وفاة، وفي بلد يبلغ تعداده 11.5 مليون نسمة؛ يعني هذا أن معدل الوفاة هو 850 حالة بين كل مليون مواطن، وهو أسوأ معدل في العالم باستبعاد دويلة سان مارينو، وبلغت الذروة 343 وفاة خلال 24 ساعة، وكان ذلك في 12 أبريل وفقًا لـ"رويترز".

واستقر منحنى الإصابات المؤكدة بشكل كبير، وبلغ الإجمالي 62781 إصابة؛ إلا أن المتوسط اليومي للإصابات الجديدة خلال السبعة أيام الماضية وهو 95 إصابة، كان أزيد بنسبة 11% عن الأسبوع السابق.

وتجتمع الحكومة البلجيكية غدًا لمناقشة تخفيف المزيد من القيود، بعدما جعلت وضع الكمامة إجباريًّا لدخول المحلات التجارية ودور السينما والمتاحف في العاشر من يوليو.

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