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بالفيديو.. عرض سيارة الملك فيصل الأول بمزاد علني في أمريكا

أفاد موقع "كار سكووبس" الأمريكي المتخصص في السيارات، بأن متحفًا بمدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا الأمريكية، سيعرض للبيع في مزاد علني سيارةً تعود لملك العراق "فيصل الأول".

وحسب موقع "روسيا اليوم"، قال الموقع المتخصص في السيارات: متحف "إنديانابوليس سبيد واي للسيارات" سيواصل عرض سيارات يستحوذ عليها للبيع في مزادات علنية، وسيطرح سيارتيْ "مرسيدس بينز"، متوقعًا أن تُحقق سعرًا كبيرًا.

ومن بين السيارتين المعروضتين سيارة "مرسيدس بينز" موديل العام 1930، التي لم يُصنع منها سوى 117 سيارة بين عامي 1930 و1939، وهيكلها يحمل لوحة (بغداد-83807)، كان قد طلبها الملك فيصل الأول، وجرى تجهيزها بأربعة أبواب، وسقف ثلاثي قابل للرفع، من جانب شركة "فول وروهربيك" الألمانية في برلين.

وأشار الموقع إلى أن السيارة ظلت تابعة للدولة العراقية في عهد كل من الملك غازي والملك فيصل الثاني؛ لكنها أصبحت من ملكية "مؤسسة إنديانابوليس سبيدواي موتورز" في العام 1967، وجرى إكمال تجديدها خلال السبعينيات.

وشاركت السيارة العراقية الأصل منذ ذلك الوقت، في مسيرات استعراضات للسيارات القديمة.

والسيارة سوداء اللون، وتم تجديد فرشها باللون الأحمر، ومحركها بسعة 7.7 لترات، ولها ناقل حركة يدوي بثلاث سرعات.

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بالفيديو.. عرض سيارة الملك فيصل الأول بمزاد علني في أمريكا
سبق

أفاد موقع "كار سكووبس" الأمريكي المتخصص في السيارات، بأن متحفًا بمدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا الأمريكية، سيعرض للبيع في مزاد علني سيارةً تعود لملك العراق "فيصل الأول".

وحسب موقع "روسيا اليوم"، قال الموقع المتخصص في السيارات: متحف "إنديانابوليس سبيد واي للسيارات" سيواصل عرض سيارات يستحوذ عليها للبيع في مزادات علنية، وسيطرح سيارتيْ "مرسيدس بينز"، متوقعًا أن تُحقق سعرًا كبيرًا.

ومن بين السيارتين المعروضتين سيارة "مرسيدس بينز" موديل العام 1930، التي لم يُصنع منها سوى 117 سيارة بين عامي 1930 و1939، وهيكلها يحمل لوحة (بغداد-83807)، كان قد طلبها الملك فيصل الأول، وجرى تجهيزها بأربعة أبواب، وسقف ثلاثي قابل للرفع، من جانب شركة "فول وروهربيك" الألمانية في برلين.

وأشار الموقع إلى أن السيارة ظلت تابعة للدولة العراقية في عهد كل من الملك غازي والملك فيصل الثاني؛ لكنها أصبحت من ملكية "مؤسسة إنديانابوليس سبيدواي موتورز" في العام 1967، وجرى إكمال تجديدها خلال السبعينيات.

وشاركت السيارة العراقية الأصل منذ ذلك الوقت، في مسيرات استعراضات للسيارات القديمة.

والسيارة سوداء اللون، وتم تجديد فرشها باللون الأحمر، ومحركها بسعة 7.7 لترات، ولها ناقل حركة يدوي بثلاث سرعات.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
09:38 AM

بالفيديو.. عرض سيارة الملك فيصل الأول بمزاد علني في أمريكا

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
8,552

أفاد موقع "كار سكووبس" الأمريكي المتخصص في السيارات، بأن متحفًا بمدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا الأمريكية، سيعرض للبيع في مزاد علني سيارةً تعود لملك العراق "فيصل الأول".

وحسب موقع "روسيا اليوم"، قال الموقع المتخصص في السيارات: متحف "إنديانابوليس سبيد واي للسيارات" سيواصل عرض سيارات يستحوذ عليها للبيع في مزادات علنية، وسيطرح سيارتيْ "مرسيدس بينز"، متوقعًا أن تُحقق سعرًا كبيرًا.

ومن بين السيارتين المعروضتين سيارة "مرسيدس بينز" موديل العام 1930، التي لم يُصنع منها سوى 117 سيارة بين عامي 1930 و1939، وهيكلها يحمل لوحة (بغداد-83807)، كان قد طلبها الملك فيصل الأول، وجرى تجهيزها بأربعة أبواب، وسقف ثلاثي قابل للرفع، من جانب شركة "فول وروهربيك" الألمانية في برلين.

وأشار الموقع إلى أن السيارة ظلت تابعة للدولة العراقية في عهد كل من الملك غازي والملك فيصل الثاني؛ لكنها أصبحت من ملكية "مؤسسة إنديانابوليس سبيدواي موتورز" في العام 1967، وجرى إكمال تجديدها خلال السبعينيات.

وشاركت السيارة العراقية الأصل منذ ذلك الوقت، في مسيرات استعراضات للسيارات القديمة.

والسيارة سوداء اللون، وتم تجديد فرشها باللون الأحمر، ومحركها بسعة 7.7 لترات، ولها ناقل حركة يدوي بثلاث سرعات.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,036
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,794
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38 مليار ..

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