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الجامعة العربية: صواريخ الحوثي باتجاه السعودية انتهاك خطير للأمن الدولي

عبّرت عن قلقها وانزعاجها البالغيْن جراء التطورات الأخيرة في عدن

أعربت جامعة الدول العربية، عن قلقها وانزعاجها البالغين جراء التطورات الأخيرة جنوبي اليمن؛ محذّرة من أن الأوضاع الراهنة تنطوي على تأثيرات سلبية على وحدة التراب الوطني وتكامله الإقليمي.

وقالت الجامعة في بيان رسمي اليوم: الأوضاع في اليمن تثير المزيد من الانزعاج والقلق؛ خاصة في ضوء التطورات الأخيرة المقلقة في الجنوب، وبالتحديد في العاصمة المؤقتة عدن، وما تنطوي عليه تلك التطورات من تأثيرات سلبية على استقرار اليمن ووحدة ترابه الوطني وتكامله الإقليمي.

وأكدت أن تمزيق وحدة اليمن، لن يصب في صالح الشعب، ولن يؤدي سوى لمزيد من التشرذم والاضطراب.
وأضافت: جلب السلام الشامل والاستقرار إلى ربوع هذا البلد، يتعين أن يصبح الهدفَ الأول لجميع الأطراف؛ وهو ما يستدعي مقاربة مختلفة للوضع اليمني برُمّته، تقوم على استعادة وحدة مؤسساته ومواجهة الإرهاب والمليشياوية؛ في إطار من الحوار والتفاوض بين الأطراف ذات المصلحة، وبالابتعاد عن التصعيد العسكري والعنف.
وأردف البيان: استمرار مليشيا الحوثي في إطلاق الصواريخ على الأراضي السعودية؛ يقضي على فرص الحل السلمي للأزمة، ويمثل انتهاكًا خطيرًا للأمن والسلم الدوليين، واستفزازًا مقصودًا للمملكة؛ بغرض إشعال الموقف وإطالة معاناة الشعب اليمني.

وتابعت الجامعة العربية: مليشيا الحوثي لا تزال تُصر على ممارسة الانتهاكات الخطيرة ضد حقوق الإنسان في الأراضي التي تسيطر عليها.
وأشار البيان إلى أحكام الإعدام التي أصدرتها الجماعة بحق 30 معتقلًا الشهر الماضي، من بينهم أساتذة جامعات، وناشطون يشملهم اتفاق تبادل الأسرى، ضمن تفاهمات ستوكهولم.
ووصف هذا السلوك بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني، وبأنه يكشف عن الطبيعة الحقيقية لممارسات مليشيا الحوثي، والتي تعكس انسلاخًا كاملًا من الشرعية وإهدارًا لقيم العدالة والإنسانية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجامعة العربية: صواريخ الحوثي باتجاه السعودية انتهاك خطير للأمن الدولي
سبق

أعربت جامعة الدول العربية، عن قلقها وانزعاجها البالغين جراء التطورات الأخيرة جنوبي اليمن؛ محذّرة من أن الأوضاع الراهنة تنطوي على تأثيرات سلبية على وحدة التراب الوطني وتكامله الإقليمي.

وقالت الجامعة في بيان رسمي اليوم: الأوضاع في اليمن تثير المزيد من الانزعاج والقلق؛ خاصة في ضوء التطورات الأخيرة المقلقة في الجنوب، وبالتحديد في العاصمة المؤقتة عدن، وما تنطوي عليه تلك التطورات من تأثيرات سلبية على استقرار اليمن ووحدة ترابه الوطني وتكامله الإقليمي.

وأكدت أن تمزيق وحدة اليمن، لن يصب في صالح الشعب، ولن يؤدي سوى لمزيد من التشرذم والاضطراب.
وأضافت: جلب السلام الشامل والاستقرار إلى ربوع هذا البلد، يتعين أن يصبح الهدفَ الأول لجميع الأطراف؛ وهو ما يستدعي مقاربة مختلفة للوضع اليمني برُمّته، تقوم على استعادة وحدة مؤسساته ومواجهة الإرهاب والمليشياوية؛ في إطار من الحوار والتفاوض بين الأطراف ذات المصلحة، وبالابتعاد عن التصعيد العسكري والعنف.
وأردف البيان: استمرار مليشيا الحوثي في إطلاق الصواريخ على الأراضي السعودية؛ يقضي على فرص الحل السلمي للأزمة، ويمثل انتهاكًا خطيرًا للأمن والسلم الدوليين، واستفزازًا مقصودًا للمملكة؛ بغرض إشعال الموقف وإطالة معاناة الشعب اليمني.

وتابعت الجامعة العربية: مليشيا الحوثي لا تزال تُصر على ممارسة الانتهاكات الخطيرة ضد حقوق الإنسان في الأراضي التي تسيطر عليها.
وأشار البيان إلى أحكام الإعدام التي أصدرتها الجماعة بحق 30 معتقلًا الشهر الماضي، من بينهم أساتذة جامعات، وناشطون يشملهم اتفاق تبادل الأسرى، ضمن تفاهمات ستوكهولم.
ووصف هذا السلوك بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني، وبأنه يكشف عن الطبيعة الحقيقية لممارسات مليشيا الحوثي، والتي تعكس انسلاخًا كاملًا من الشرعية وإهدارًا لقيم العدالة والإنسانية.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
03:41 PM
اخر تعديل
20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
03:55 PM

الجامعة العربية: صواريخ الحوثي باتجاه السعودية انتهاك خطير للأمن الدولي

عبّرت عن قلقها وانزعاجها البالغيْن جراء التطورات الأخيرة في عدن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعربت جامعة الدول العربية، عن قلقها وانزعاجها البالغين جراء التطورات الأخيرة جنوبي اليمن؛ محذّرة من أن الأوضاع الراهنة تنطوي على تأثيرات سلبية على وحدة التراب الوطني وتكامله الإقليمي.

وقالت الجامعة في بيان رسمي اليوم: الأوضاع في اليمن تثير المزيد من الانزعاج والقلق؛ خاصة في ضوء التطورات الأخيرة المقلقة في الجنوب، وبالتحديد في العاصمة المؤقتة عدن، وما تنطوي عليه تلك التطورات من تأثيرات سلبية على استقرار اليمن ووحدة ترابه الوطني وتكامله الإقليمي.

وأكدت أن تمزيق وحدة اليمن، لن يصب في صالح الشعب، ولن يؤدي سوى لمزيد من التشرذم والاضطراب.
وأضافت: جلب السلام الشامل والاستقرار إلى ربوع هذا البلد، يتعين أن يصبح الهدفَ الأول لجميع الأطراف؛ وهو ما يستدعي مقاربة مختلفة للوضع اليمني برُمّته، تقوم على استعادة وحدة مؤسساته ومواجهة الإرهاب والمليشياوية؛ في إطار من الحوار والتفاوض بين الأطراف ذات المصلحة، وبالابتعاد عن التصعيد العسكري والعنف.
وأردف البيان: استمرار مليشيا الحوثي في إطلاق الصواريخ على الأراضي السعودية؛ يقضي على فرص الحل السلمي للأزمة، ويمثل انتهاكًا خطيرًا للأمن والسلم الدوليين، واستفزازًا مقصودًا للمملكة؛ بغرض إشعال الموقف وإطالة معاناة الشعب اليمني.

وتابعت الجامعة العربية: مليشيا الحوثي لا تزال تُصر على ممارسة الانتهاكات الخطيرة ضد حقوق الإنسان في الأراضي التي تسيطر عليها.
وأشار البيان إلى أحكام الإعدام التي أصدرتها الجماعة بحق 30 معتقلًا الشهر الماضي، من بينهم أساتذة جامعات، وناشطون يشملهم اتفاق تبادل الأسرى، ضمن تفاهمات ستوكهولم.
ووصف هذا السلوك بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني، وبأنه يكشف عن الطبيعة الحقيقية لممارسات مليشيا الحوثي، والتي تعكس انسلاخًا كاملًا من الشرعية وإهدارًا لقيم العدالة والإنسانية.

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