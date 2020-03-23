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"الضمان الصحي" يطلق حملة تعريفية بخدماته عن بعد

عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات شبكات التواصل

أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني حملة "خليك في البيت، خدماتنا كلها بين يديك" للتعريف بخدماته الإلكترونية لجميع المستفيدين من المؤمن لهم، أو شركات التأمين الصحي أو مقدمي خدمات الرعاية الصحية وذلك عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات شبكات التواصل المتنوعة .

وقال المتحدث الرسمي للمجلس ياسر المعارك: المجلس مستمر في تقديم خدماته للمستفيدين ويعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية الأخرى في إطار تعزيز جهود الحكومة المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ أعلى التدابير الاحترازية والوقاية اللازمة .

وأكد حرص مجلس الضمان الصحي على إنجاز المعاملات تقنياً دون الحاجة لحضور المراجعين إلى مقر المجلس مما يلبي ضرورات الوضع الراهن للحد من انتشار فيروس كورونا وضمن الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالتحول الرقمي لقطاع التأمين الصحي.

وأضاف: من بين أهم قنوات المجلس التي تخدم المستفيدين نظام "سَمْ" الذي يوفر حزمة من الخدمات مثل الاستعلام عن بيانات المؤمن له، وكذلك إنهاء إجراءات طلبات تأهيل شركات التأمين الصحي، واعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية، مؤكداً أنّ نظام "سم" أوجد صلة وثيقة وعلى درجة عالية من الجودة مع المستخدم إلكترونياً وهاتفياً بالتكامل مع نظام مركز الاتصال.

ولفت إلى أن الجميع باستطاعتهم إرسال استفساراتهم ومقترحاتهم وشكاويهم عبر الاتصال الهاتفي على الرقم الموحد 920001177 ، أو عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة www.cchi.gov.sa، وكذلك عبر تطبيق الهواتف الذكية CCHIKSA إضافة لحسابات المجلس عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وذلك لاتخاذ القرارات بشأنها.

وأضاف "المعارك": جميع هذه الوسائل مسجلة على الصفحة الرسمية للمجلس CCHIKSA .

مجلس الضمان الصحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الضمان الصحي" يطلق حملة تعريفية بخدماته عن بعد
سبق

أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني حملة "خليك في البيت، خدماتنا كلها بين يديك" للتعريف بخدماته الإلكترونية لجميع المستفيدين من المؤمن لهم، أو شركات التأمين الصحي أو مقدمي خدمات الرعاية الصحية وذلك عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات شبكات التواصل المتنوعة .

وقال المتحدث الرسمي للمجلس ياسر المعارك: المجلس مستمر في تقديم خدماته للمستفيدين ويعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية الأخرى في إطار تعزيز جهود الحكومة المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ أعلى التدابير الاحترازية والوقاية اللازمة .

وأكد حرص مجلس الضمان الصحي على إنجاز المعاملات تقنياً دون الحاجة لحضور المراجعين إلى مقر المجلس مما يلبي ضرورات الوضع الراهن للحد من انتشار فيروس كورونا وضمن الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالتحول الرقمي لقطاع التأمين الصحي.

وأضاف: من بين أهم قنوات المجلس التي تخدم المستفيدين نظام "سَمْ" الذي يوفر حزمة من الخدمات مثل الاستعلام عن بيانات المؤمن له، وكذلك إنهاء إجراءات طلبات تأهيل شركات التأمين الصحي، واعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية، مؤكداً أنّ نظام "سم" أوجد صلة وثيقة وعلى درجة عالية من الجودة مع المستخدم إلكترونياً وهاتفياً بالتكامل مع نظام مركز الاتصال.

ولفت إلى أن الجميع باستطاعتهم إرسال استفساراتهم ومقترحاتهم وشكاويهم عبر الاتصال الهاتفي على الرقم الموحد 920001177 ، أو عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة www.cchi.gov.sa، وكذلك عبر تطبيق الهواتف الذكية CCHIKSA إضافة لحسابات المجلس عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وذلك لاتخاذ القرارات بشأنها.

وأضاف "المعارك": جميع هذه الوسائل مسجلة على الصفحة الرسمية للمجلس CCHIKSA .

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
02:38 PM

"الضمان الصحي" يطلق حملة تعريفية بخدماته عن بعد

عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات شبكات التواصل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني حملة "خليك في البيت، خدماتنا كلها بين يديك" للتعريف بخدماته الإلكترونية لجميع المستفيدين من المؤمن لهم، أو شركات التأمين الصحي أو مقدمي خدمات الرعاية الصحية وذلك عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات شبكات التواصل المتنوعة .

وقال المتحدث الرسمي للمجلس ياسر المعارك: المجلس مستمر في تقديم خدماته للمستفيدين ويعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية الأخرى في إطار تعزيز جهود الحكومة المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ أعلى التدابير الاحترازية والوقاية اللازمة .

وأكد حرص مجلس الضمان الصحي على إنجاز المعاملات تقنياً دون الحاجة لحضور المراجعين إلى مقر المجلس مما يلبي ضرورات الوضع الراهن للحد من انتشار فيروس كورونا وضمن الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالتحول الرقمي لقطاع التأمين الصحي.

وأضاف: من بين أهم قنوات المجلس التي تخدم المستفيدين نظام "سَمْ" الذي يوفر حزمة من الخدمات مثل الاستعلام عن بيانات المؤمن له، وكذلك إنهاء إجراءات طلبات تأهيل شركات التأمين الصحي، واعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية، مؤكداً أنّ نظام "سم" أوجد صلة وثيقة وعلى درجة عالية من الجودة مع المستخدم إلكترونياً وهاتفياً بالتكامل مع نظام مركز الاتصال.

ولفت إلى أن الجميع باستطاعتهم إرسال استفساراتهم ومقترحاتهم وشكاويهم عبر الاتصال الهاتفي على الرقم الموحد 920001177 ، أو عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة www.cchi.gov.sa، وكذلك عبر تطبيق الهواتف الذكية CCHIKSA إضافة لحسابات المجلس عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وذلك لاتخاذ القرارات بشأنها.

وأضاف "المعارك": جميع هذه الوسائل مسجلة على الصفحة الرسمية للمجلس CCHIKSA .

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