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الجوازات تطلق خدمة "طلب تقرير مقيم" للمنشآت

عبر البوابة الإلكترونية "مقيم".. هنا الخطوات

أطلقت المديرية العامة للجوازات خدمة "طلب تقرير مقيم" التي توفرها بوابة "مقيم" لخدمات الجوازات الإلكترونية.

وتُمكّن هذه الخدمة أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد العمالة لديها لتقديمه إلى الجهات الطالبة، حيث يحتوي التقرير على المعلومات الأساسية عن المقيم، ويعدّ مستندا رسميا ومعتمدا من المديرية العامة للجوازات دون الحاجة لتوثيقه من إداراتها، ويمكن لأي جهة التحقق من بيانات التقرير عن طريق قراءة الرمز الشريطي (باركود) أو عن طريق بوابة مقيم، علماً بأن مدة صلاحية التقرير 7 أيام من تاريخ الإصدار.

وأوضحت الجوازات الخطوات التي تُمكّن صاحب المنشأة من تنفيذ هذه الخدمة ذلك من خلال الدخول إلى حساب المنشأة في (بوابة مقيم)، والذهاب إلى إدارة المقيمين واختيار البحث عن مقيم، بعد ذلك إدخال رقم هوية المقيم أو رقم الجواز، الضغط على عرض ملف المقيم، ومن ثم اختيار خدمة (تقرير مقيم) من قائمة خدمات الجوازات لعرض معلومات التقرير ثم الضغط على الطباعة.

ودعت الجوازات كل المنشآت إلى الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة "مقيم" بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

المديرية العامة للجوازات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجوازات تطلق خدمة "طلب تقرير مقيم" للمنشآت
سبق

أطلقت المديرية العامة للجوازات خدمة "طلب تقرير مقيم" التي توفرها بوابة "مقيم" لخدمات الجوازات الإلكترونية.

وتُمكّن هذه الخدمة أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد العمالة لديها لتقديمه إلى الجهات الطالبة، حيث يحتوي التقرير على المعلومات الأساسية عن المقيم، ويعدّ مستندا رسميا ومعتمدا من المديرية العامة للجوازات دون الحاجة لتوثيقه من إداراتها، ويمكن لأي جهة التحقق من بيانات التقرير عن طريق قراءة الرمز الشريطي (باركود) أو عن طريق بوابة مقيم، علماً بأن مدة صلاحية التقرير 7 أيام من تاريخ الإصدار.

وأوضحت الجوازات الخطوات التي تُمكّن صاحب المنشأة من تنفيذ هذه الخدمة ذلك من خلال الدخول إلى حساب المنشأة في (بوابة مقيم)، والذهاب إلى إدارة المقيمين واختيار البحث عن مقيم، بعد ذلك إدخال رقم هوية المقيم أو رقم الجواز، الضغط على عرض ملف المقيم، ومن ثم اختيار خدمة (تقرير مقيم) من قائمة خدمات الجوازات لعرض معلومات التقرير ثم الضغط على الطباعة.

ودعت الجوازات كل المنشآت إلى الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة "مقيم" بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
03:38 PM

الجوازات تطلق خدمة "طلب تقرير مقيم" للمنشآت

عبر البوابة الإلكترونية "مقيم".. هنا الخطوات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت المديرية العامة للجوازات خدمة "طلب تقرير مقيم" التي توفرها بوابة "مقيم" لخدمات الجوازات الإلكترونية.

وتُمكّن هذه الخدمة أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد العمالة لديها لتقديمه إلى الجهات الطالبة، حيث يحتوي التقرير على المعلومات الأساسية عن المقيم، ويعدّ مستندا رسميا ومعتمدا من المديرية العامة للجوازات دون الحاجة لتوثيقه من إداراتها، ويمكن لأي جهة التحقق من بيانات التقرير عن طريق قراءة الرمز الشريطي (باركود) أو عن طريق بوابة مقيم، علماً بأن مدة صلاحية التقرير 7 أيام من تاريخ الإصدار.

وأوضحت الجوازات الخطوات التي تُمكّن صاحب المنشأة من تنفيذ هذه الخدمة ذلك من خلال الدخول إلى حساب المنشأة في (بوابة مقيم)، والذهاب إلى إدارة المقيمين واختيار البحث عن مقيم، بعد ذلك إدخال رقم هوية المقيم أو رقم الجواز، الضغط على عرض ملف المقيم، ومن ثم اختيار خدمة (تقرير مقيم) من قائمة خدمات الجوازات لعرض معلومات التقرير ثم الضغط على الطباعة.

ودعت الجوازات كل المنشآت إلى الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة "مقيم" بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

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