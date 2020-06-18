ليبيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حالتان جديدتان و11 مخالطًا و3 حالات من الجنوب

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ فيما تماثلت حالتان للشفاء.

وقال المركز في بيان له اليوم، إنه تَسَلّم أمس الأربعاء، 571 عينة للكشف عن فيروس كورونا، وبعد نتائج الكشف عن الفيروس، ثبتت سلبية 555 عينة بينها حالتان تماثلتا للشفاء؛ فيما تأكد إيجابية 16 عينة بواقع حالتين جديدتين و11 حالة لمخالطين وثلاث حالات قادمة من الجنوب.