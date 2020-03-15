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شاهد.. الصورة الأولى لإغلاق المولات والأسواق المركزية والمحلات التجارية بمكة المكرمة

في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد

باشرت أمانة العاصمة المقدسة الآن إغلاق المولات والأسواق المركزية والمحلات التجارية تنفيذاً لقرار الجهات المعنية.

جاءت ذلك بعد اتخاذ اللجنة المعنية كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد، والتي خلصت إلى إغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات المغلقة بجميع مناطق ومحافظات المملكة، وإيقاف جميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات داخلها إن وُجدت، وذلك في ظل التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة فيروس كورونا الجديد إغلاق المجمعات التجارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الصورة الأولى لإغلاق المولات والأسواق المركزية والمحلات التجارية بمكة المكرمة
سبق

باشرت أمانة العاصمة المقدسة الآن إغلاق المولات والأسواق المركزية والمحلات التجارية تنفيذاً لقرار الجهات المعنية.

جاءت ذلك بعد اتخاذ اللجنة المعنية كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد، والتي خلصت إلى إغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات المغلقة بجميع مناطق ومحافظات المملكة، وإيقاف جميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات داخلها إن وُجدت، وذلك في ظل التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
10:14 PM
اخر تعديل
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
10:27 PM

شاهد.. الصورة الأولى لإغلاق المولات والأسواق المركزية والمحلات التجارية بمكة المكرمة

في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
3,711

باشرت أمانة العاصمة المقدسة الآن إغلاق المولات والأسواق المركزية والمحلات التجارية تنفيذاً لقرار الجهات المعنية.

جاءت ذلك بعد اتخاذ اللجنة المعنية كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد، والتي خلصت إلى إغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات المغلقة بجميع مناطق ومحافظات المملكة، وإيقاف جميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات داخلها إن وُجدت، وذلك في ظل التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

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