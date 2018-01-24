أمير الرياض ونائبه يقدمان واجب العزاء للشيخ المنيع في وفاة زوجته

قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة للمستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، في وفاة زوجته - رحمها الله - وذلك خلال زيارة قام بها مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض.

وسأل الأمير فيصل بن بندر، الله العلي القدير أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

ومن جانبه، قدم الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة للشيخ المنيع، سائلا الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب الشيخ المنيع عن شكره لأمير الرياض ونائبه على تعازيهما ومواساتهما، سائلاً الله العلي القدير أن يجعل ما قدماه في ميزان حسناتهما.