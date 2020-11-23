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تحذير ونصائح من "سعود الطبية": إياكم والمضادات الحيوية دون استشارة

"البريكي": رفع الوعي لطريقة استخدامها والأضرار المترتبة هدف لـ"المدينة"

أكدت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة في إدارة الخدمات الصيدلانية، على أهمية عدم تناول المضاد الحيوي دون وصفة طبية، وعدم الإلحاح على الطبيب في طلب المضاد الحيوي، كذلك عدم تناول المضادات الحيوية الخاصة بالزكام والبرد والأنفلونزا دون استشارة طبية.

ونوّهت المدينة على لسان مدير إدارة الخدمات الصيدلانية بالإنابة أماني البريكي، تزامنًا مع الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية، بأنها تهدف لرفع وعي المجتمع للطريقة المثلى لاستخدام المضادات الحيوية والأضرار المترتبة للاستخدام الخاطئ لها وآثارها السلبية على المقاومة الميكروبية وصحة الإنسان والحد من تكوّن بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية.

وشددت "البريكي" على ضرورة الابتعاد عن تناول مضاد حيوي لشخص آخر، والحذر من مضاعفة الجرعة الفائتة وعدم تناولها إذا كان وقت تناول الجرعة التالية قريبًا، وفي حال نسيان الجرعة؛ تناولها في أقرب فرصة، وأخيرًا لا بد من الالتزام بموعد تناول المضادات الحيوية.

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تحذير ونصائح من "سعود الطبية": إياكم والمضادات الحيوية دون استشارة
سبق

أكدت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة في إدارة الخدمات الصيدلانية، على أهمية عدم تناول المضاد الحيوي دون وصفة طبية، وعدم الإلحاح على الطبيب في طلب المضاد الحيوي، كذلك عدم تناول المضادات الحيوية الخاصة بالزكام والبرد والأنفلونزا دون استشارة طبية.

ونوّهت المدينة على لسان مدير إدارة الخدمات الصيدلانية بالإنابة أماني البريكي، تزامنًا مع الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية، بأنها تهدف لرفع وعي المجتمع للطريقة المثلى لاستخدام المضادات الحيوية والأضرار المترتبة للاستخدام الخاطئ لها وآثارها السلبية على المقاومة الميكروبية وصحة الإنسان والحد من تكوّن بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية.

وشددت "البريكي" على ضرورة الابتعاد عن تناول مضاد حيوي لشخص آخر، والحذر من مضاعفة الجرعة الفائتة وعدم تناولها إذا كان وقت تناول الجرعة التالية قريبًا، وفي حال نسيان الجرعة؛ تناولها في أقرب فرصة، وأخيرًا لا بد من الالتزام بموعد تناول المضادات الحيوية.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
01:52 PM

تحذير ونصائح من "سعود الطبية": إياكم والمضادات الحيوية دون استشارة

"البريكي": رفع الوعي لطريقة استخدامها والأضرار المترتبة هدف لـ"المدينة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة في إدارة الخدمات الصيدلانية، على أهمية عدم تناول المضاد الحيوي دون وصفة طبية، وعدم الإلحاح على الطبيب في طلب المضاد الحيوي، كذلك عدم تناول المضادات الحيوية الخاصة بالزكام والبرد والأنفلونزا دون استشارة طبية.

ونوّهت المدينة على لسان مدير إدارة الخدمات الصيدلانية بالإنابة أماني البريكي، تزامنًا مع الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية، بأنها تهدف لرفع وعي المجتمع للطريقة المثلى لاستخدام المضادات الحيوية والأضرار المترتبة للاستخدام الخاطئ لها وآثارها السلبية على المقاومة الميكروبية وصحة الإنسان والحد من تكوّن بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية.

وشددت "البريكي" على ضرورة الابتعاد عن تناول مضاد حيوي لشخص آخر، والحذر من مضاعفة الجرعة الفائتة وعدم تناولها إذا كان وقت تناول الجرعة التالية قريبًا، وفي حال نسيان الجرعة؛ تناولها في أقرب فرصة، وأخيرًا لا بد من الالتزام بموعد تناول المضادات الحيوية.

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